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СЕВГУ


суббота
4
февраля
2017 года
Тема № 1

Ушедший Герой остался с нами

В СЕВАСТОПОЛЕ ОТКРЫТА ПАМЯТНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА ПАВЛОВА. Торжественное открытие памятной доски на доме севастопольца, последнего Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны генерал-майора Петра Павловича Павлова состоялось 2 февраля. Имя его увековечено в черном мраморе на фасаде дома N 19 на улице Хрусталёва.
После смерти Петра Павловича ветеранская общественность города совместно с его родственниками обратилась с просьбой посодействовать в увековечении памяти Героя к депутату Государственной Думы от Севастополя Дмитрию Белику. Просьба была выполнена в совместной работе с городскими властями.В торжественном митинге, посвященном открытию памятной доски, приняли участие депутаты законодательного собрания Севастополя, представители правительства, Черноморского флота, ветеранских организаций, родные и близкие Петра Павловича...

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Статьи этого номера
Если банк лопнул, что будет с вашей зарплатой, вкладом, кредитом?
В 2016 году ЦБ отозвал лицензии у 97 банков. "Чистка" банковской системы,судя по заявлениям регулятора, продолжится и в этом году...

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Незаконная яхта задержана
Сотрудники Севастопольской таможни задержали иностранную моторнуюяхту, незаконно зарегистрированную в Российской Федерации поподдельным документам. Таможенниками установлено, что гражданином М...

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Актуально
Работодателям - о законодательстве в сфере труда и занятости и внедрении профессиональных стандартов
В большом зале департамента труда и социальной защиты населенияСевастополя состоялся общегородской семинар для работодателей городана тему "Актуальные вопросы применения действующего законодательстваРФ в сфере труда и занятости, внедрение профессиональных стандартов"...

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Официально
"Севастопольстат" проводит выборочное наблюдение доходов населения и участия граждан в социальных программах
С 28 января по 10 февраля 2017 года федеральная службагосударственной статистики проводит выборочное наблюдение доходовнаселения и участия в социальных программах 2017 года...

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Знай наших!
СевГУ вошел в число опорных вузов "Росатома"
Ассоциация высших учебных заведений "Консорциум опорных вузовгоскорпорации "Росатом" приняла решение о включении в свой составСевастопольского государственного университета...

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Презентация
"Терракоты античного Херсонеса и его ближней сельской округи"
6 февраля в 15.00 в Византийском зале государственного историко-археологического музея-заповедникa "Херсонес Таврический" состоитсяпрезентация книги А.В...

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Из зала суда
Нарушение таможенного законодательства ведёт к конфискации
У гражданина Украины, передавшего автомобиль третьему лицу вопрекитаможенным правилам, изъят объект правонарушения...

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Страхование
РСА подвел итоги продаж е-ОСАГО в январе: заключено 190000 договоров
Страховые компании в январе 2017 года заключили почти 190000 договоровОСАГО в электронном виде, что составляет 60% от общего числа такихдоговоров, заключенных за весь 2016 г...

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Будни спасателей
Пожар в магазине швейной фабрики ликвидирован, жертв удалось избежать
Оперативная дежурная смена Центра управления в кризисных ситуацияхглавного управления МЧС России по Севастополю получила сообщение о том,что идет дым из магазина швейной фабрики им. Н...

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Не укради!
Поживились чужим добром лет на шесть
Севастопольские полицейские задержали злоумышленников, на счетукоторых - более 10 краж с дач. В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился местный житель...

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Не мелочи жизни
Столбы-долгожители к обрушению готовы, или Что ускользает от технадзора
Есть в Балаклаве объекты, достойные внимания эксплуатирующих,ремонтных организаций, надзирающих структур города и района...

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Безопасность прежде всего
Сотрудники "Беркута" обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны
В ходе проведения земельно-строительных работ в районе улицы Ревякина рабочие, снимая старый асфальт, обнаружили подозрительный предмет. По своим внешним характеристикам он был похож на старую мину...

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Власть в действии
Большое обновление
Правительство Севастополя продолжает обновление материально-технической базы школ. Новое оборудование для кабинетов начальныхклассов получила билингвальная гимназия N 2...

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Присоединяйтесь!
Спешите видеть: "Зима на воде"
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ "ВОДА РОССИИ" ОТКРЫВАЕТ ЦИКЛФОТОКОНКУРСОВ "ВРЕМЕНА ГОДА"...

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Прокуратура разъясняет
Новые полномочия прокурора в уголовном процессе
Федеральным законом от 19.12...

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В гармонии с природой
Новозеландское изобретение
Плоды какого растения напоминают банан, дыню, арбуз и ананасодновременно? Конечно это киви! За появление этого растения в миренужно благодарить не только природу, но и любознательного человека,умеющего поставить перед собой цель и достичь ее...

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Посвящение в читатели
"Как хорошо уметь читать!"
Закончился букварный период у первоклассников, и дети научилисьосновным навыкам работы с книгой. А детская библиотека постарается,чтобы для маленьких читателей книга стала лучшим другом...

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Где деньги?
Имитация бурной деятельности довела до уголовного дела
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерациипо Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении исполняющегообязанности директора ГКУ "Управление по эксплуатации объектовгородского хозяйства", подозреваемого в служебном подлоге (ч...

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Вы можете помочь
Следственные органы Севастополя устанавливают причастность двух сообщников к мошенничествам с недвижимостью на полуострове
Следственными органами Следственного комитета РоссийскойФедерации по Севастополю расследуется уголовное дело в отношении 47-летнего Вардана Арутюняна и 33-летнего Армена Егназаряна,подозреваемых в совершении мошенничества группой лиц попредварительному сговору в особо крупном размере и в легализациигруппой лиц имущества, приобретенного в результате совершенияпреступления (ч...

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Типография «Слава Севастополя»

Одной строкой
Севастополь и Крым
Все гидротехнические сооружения Севастополя (дамбы, шлюзы и др.) в ближайшее время будут поставлены на баланс муниципальных образований.

Замгубернатора В. Базаров поручил "Севприроднадзору" организовать контроль сброса твердых и жидких отходов с кораблей в море, а также предложил выявлять нелегальную добычу песка и щебня с помощью дронов.

Госэкоинспекция в 2016 г. за нарушения требований природоохранного законодательства в Севастополе составила 161 протокол, из которых 36 направлено в суд для привлечения виновных к административной ответственности, сообщил замначальника ведомства В. Писляк; общая сумма штрафов за год - 5,8 млн руб.

Президент РФ В. Путин подписал указ, согласно которому на должность прокурора РК назначен О. Камшилов, уроженец Омской области, ранее занимавший должность 1-го зампрокурора Москвы.

В рамках 3-го Ялтинского международного экономического форума, который пройдет с 20 по 22 апреля 2017 г., инвесторам будет предложено около 12 новых площадок в аграрном секторе Крыма, сообщил министр экономразвития РК А. Мельников.

Министр топлива и энергетики РК С. Бородулина заявила, что полуострову до окончания зимы может не хватить запасов газа, потребление которого за последнее время выросло на 30%. Первыми жертвами стали жители Гаспры и Кореиза, где с 29 по 31 января в 10-градусный мороз из-за резкого снижения давления газа были остановлены котельные.

Глава Крыма С. Аксенов поручил главе Госкомрегистра РК проверить законность сделок по продаже земли в Ялте и Алуште, где, по его данным, процветает спекуляция с высоким уровнем незаконных доходов, в десятки раз превышающим бюджет города.

В Феодосии под снос попадает 81 объект, построенный в украинский период в 100-метровой прибрежной зоне с нарушением закона, заявил глава горадминистрации С. Крысин.

В Симферополе закончилось переоборудование машин службы принудительной эвакуации, и теперь они могут забирать абсолютно все авто, в т.ч. на низкопрофильной резине, сообщил руководитель "ГорТрансСервиса" С. Грецкий.

Канадский фрегат St. John's зашел в Черное море для участия в учениях НАТО Sea Shield ("Морской щит"), которые проходят с 31 января по 20 февраля.
По материалам: news.mail.ru, iskra-sev.ru.
Коротко
Страна и мир
Рейтинг Путина высок
Работу В. Путина на посту президента РФ одобряют 85,6% россиян, рейтинг личного доверия к главе государства остается также высоким, свидетельствует ВЦИОМ. По данным на конец января, работу премьер-министра Д. Медведева положительно оценивают 59,7% граждан, правительства в целом - 61,6%. В рейтинге личного доверия политикам показатель В. Путина в последнюю неделю по отношению к предыдущей вырос с 51,4 до 54,3%. В первую тройку входят также Дмитрий Медведев (18,2%) и Сергей Шойгу (17,7%). Социологи отмечают, что тренд на повышение рейтинга "Единой России", зафиксированный в конце 2016 г., сохранился и в начале т.г. - правящую партию поддерживают 50,7% граждан. Уровень декларируемой поддержки ЛДПР в последние недели, напротив, снизился с 13,7% (9-15 января) до 11,8% (23-29 января), констатирует ВЦИОМ. Рейтинги двух других парламентских партий сократились незначительно: у КПРФ - с 10,5 до 10%, у "Справедливой России" - с 5,2 до 4,7%.
Забота о наших парках
РК и Севастополь получат 100% субсидии из федерального бюджета на обустройство городских парков и станут единственными регионами страны, которые получат субсидию в полном объеме в 2017 г. Согласно постановлению правительства РФ, Крым получит из федбюджета 11,8 млн руб., Севастополь - 4,6 млн. Субсидии предоставляются Минстроительства и ЖКХ РФ. До 1 марта 2017 г. Крым и Севастополь должны заключить соглашения о предоставлении субсидии с Минстроем и до 1 апреля утвердить правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам. До 1 июня регионы будут определять парки, которые подлежат благоустройству, учитывая результаты общественных обсуждений. А к 1 июля 2017 г. должны быть утверждены дизайн-проекты обустройства парков и перечень мероприятий. Предельный уровень софинансирования из федерального бюджета для других регионов РФ составляет 95% и менее.
А паромом лучше!..
В 2016 г. туристы чаще всего прибывали в Крым через Керченскую паромную переправу, а не через аэропорт "Симферополь", как в 2015 году, сообщает Крыминформ. В прошлом году 42,5% туристов прибыли в Крым на пароме, 41% прибыл авиатранспортом, 16,5% - другими видами транспорта. В 2015-м авиасообщение предпочли 44% туристов, а Керченской паромной переправой воспользовались 39%.
Тамань - Керчь
Судоходная компания "Боспор Шиппинг" планирует во время курортного сезона запустить три судна между станицей Тамань и Керчью. Новый маршрут планируется проложить от причала яхт-клуба "Арго" в Тамани вдоль моста между Кубанью и Крымом к причалу в Керчи. Компания рассчитывает, что турпоток составит около 134000 человек. Инвестпроект полностью готов, но пока не определены сроки его реализации. Скоро проект представят руководству Федерального агентства морского и речного транспорта.
Тотальный диктант-2017
Акция "Тотальный диктант" в этом году пройдет 8 апреля. Текст уже написан, сообщила пресс-служба Новосибирского госуниверситета, где со 2 по 4 февраля проходит международная конференция в рамках проекта. Но в этом году изменится время старта "Тотального диктанта" по часовым поясам, он пройдет в 8, 11 и 14 часов по московскому времени. Это связано с тем, что в столице "Тотального диктанта", Новосибирске, в этом году произошла смена часового пояса, но традиционно диктант должен пройти в 15.00 по местному времени. Имя автора текста организаторы держат в секрете и откроют на традиционной пресс-конференции 1 марта.
Цена такси в Москве
В 2016 г. средний чек за поездку на такси по столице составлял около 500 руб., в 2015-м - 650, в 2014-м - 700, т.е. стоимость поездок подешевела за 2 года на 30%, сообщил заммэра города М. Ликсутов. С 2011 г. правительство Москвы выдало около 75000 разрешений на таксомоторную деятельность, а согласно постановлению, принятому на заседании президиума столичного правительства, диспетчерские службы и агрегаторы такси, работающие в столице, войдут в Единую региональную навигационно-информационную систему (РНИС). Они будут, в частности, предоставлять данные о местоположении машин, а также номера государственных регистрационных знаков.
Водка на вывоз
Экспорт водки из России за год вырос на 14%, по данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. Нарастить экспорт удалось за счет увеличения поставок в США, Болгарию, Латвию, Германию и Китай. Экспорт вырос вместе с производством водки в стране в целом.
"Старые песни"...
Санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины, заявила постпредставитель США при ООН Н. Хейли во время своего первого выступления в этой должности на заседании Совбеза. "Крым - это часть Украины, - утверждала она. - Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока РФ не вернет Украине контроль над полуостровом". "Мы хотим улучшения отношений с Россией", - сказала Хейли, при этом бездоказательно обвинив Москву в "агрессии", "оккупации" и "военной интервенции". По ее версии, ситуация на Украине "требует осуждения российских действий". Солидарную с Хейли позицию выразил и представитель Великобритании М. Райкрофт. Постпред России В. Чуркин нашелся, что ответить каждому из оппонентов: Хейли он напомнил о результатах референдума, которые, по его словам, ясно отразили волю народа, а Райкрофту - об аннексированных Великобританией территориях, сообщает ТАСС. Обращаясь к Хейли, он сказал, что "в Конституции США прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы народ". "Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме... Кстати, это волеизъявление было впоследствии подтверждено различными опросами общественного мнения, проведенными соответствующими западными институтами". Он добавил, что "вновь о проблеме Крыма, причем довольно агрессивно, как всегда, говорил представитель Соединенного Королевства, опять почему-то высказав, что кризис на Украине начался именно с Крыма... Не могу не напомнить, что все началось с государственного переворота, во многом при поддержке извне". Обращаясь к представителю Великобритании, Чуркин сказал: "Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу, тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста, и вы сможете рассуждать на другие темы".
По материалам: newsru.com, 24smi.org, rapsinews.ru.
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Неблагоприяные дни
07 февраля 2017 года
вторник
с 6 по 15
08 февраля 2017 года
среда
с 7 по 19
день неуравновешенности и стрессов, возможны стихийные микрокатаклизмы
12 февраля 2017 года
воскресенье
с 9 по 16
день особой опасности, возможен глубокий спад сил из-за возмущений на Солнце
17 февраля 2017 года
пятница
с 7 по 18
день неуравновешенности и стрессов, серьезных последствий для организма вследствие непродуманных нагрузок
26 февраля 2017 года
воскресенье
с 8 по 14
28 февраля 2017 года
вторник
с 9 по 19
день спада биологической активности из-за возмущений окружающей среды
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