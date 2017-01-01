В Севастополе в новогоднюю ночь будут работать четыре троллейбусных маршрута - N 7, 9, 10 и 12. Из расписания движения следует, что троллейбусы будут ходить до 7.15 утра, интервал движения электротранспорта составит до сорока минут. Утром 1 января на маршруты выйдет 61 троллейбус.
Севастопольские власти решили отложить проект развития за счет инвесторов гражданского сектора аэропорта "Бельбек" как самостоятельной севастопольской структуры. Об этом врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил после закрытого совещания с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым, сообщают "Примечания". 1,7 млрд рублей из ФЦП на "Бельбек" уйдут в столицу Крыма. Эта сумма станет взносом Севастополя в уставный капитал международного аэропорта "Симферополь".
В Севастополе на пляже "Омега" обнаружены трупы 9 лебедей. Местные жители связывают инцидент с некорректной кормежкой птиц. Специалисты отмечают, что неправильная диета действительно может привести к гибели птиц, однако не к такой многочисленной. "Скорее всего, лебеди погибли из-за вирусного заболевания. Если бы причиной служил только хлеб, то каждую зиму у нас была бы высокая смертность", - рассказал агентству "Новый день" старший научный сотрудник Института морских биологических исследований Виталий Гирагосов. Специалисты рекомендуют приносить птицам слегка отваренную крупу, порезанные фрукты и овощи, рыбу.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка предложил назначить прокурором Крыма (вместо ушедшей в Госдуму Натальи Поклонской) Олега Камшилова, который сейчас занимает должность зампрокурора Москвы. Сообщается, что Чайка уже внес кандидатуру Камшилова в парламент Крыма. Решение будет принято после выступления Камшилова в парламенте Крыма.
Крым включен в единую систему газоснабжения страны Президент РФ Владимир Путин 27 декабря в режиме видеоконференции дал старт подаче газа с материковой части России в Крым. Ввод в эксплуатацию газопровода позволит обеспечить бесперебойную подачу газа на полуостров. Мощность газопровода вдвое превышает текущие потребности полуострова. Общая протяженность газопровода - 358,7 километра. Он включает двухниточный переход через озеро Тузла, Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь.
Сколько стоит плохая экология Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что природно-ресурсный потенциал России имеет планетарное значение. По его словам, Россия выступает как экологический донор мира, поэтому необходимо в два раза сократить вредные выбросы, чтобы они не привели к критическому загрязнению. Как передает ТАСС, Путин добавил, что ежегодный ущерб от плохой экологии варьируется от 6 до 15% ВВП страны.
Осталось две приоритетные версии Источник в оперативном штабе поисковой операции сообщил, что во вторник подняты все самописцы с потерпевшего катастрофу "Ту-154". Найденный первым основной бортовой самописец "Ту-154" уже во вторник был доставлен в Центральный НИИ ВКС в подмосковных Люберцах. Предварительный анализ записей черного ящика позволил сократить количество версий авиакатастрофы до двух. Несогласованная работа закрылков могла быть вызвана либо техническими причинами, либо ошибкой отвечающего за их работу члена экипажа.
Чуть не выпили! Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции на территории одного из рынков Ставрополя пресекли два факта незаконной оптовой реализации лосьона "Боярышник". Из незаконного оборота было изъято более 1,5 тыс. литров продукции. В суд уже направлены административные дела на данных предпринимателей. При этом экспертиза установила содержание опасных запрещенных веществ в указанной продукции.
"Дитям - мороженое!" В результате социологического опроса ВЦИОМ, который был проведен с 18 по 21 декабря среди 6 тысяч россиян в 272 населенных пунктах по всей стране, социологи выяснили, что 77% жителей страны поддерживают предложение увеличить минимальный возраст покупателя алкоголя с 18 лет до 21 года. Против этой идеи выступили только 17% респондентов. Больше всего эта идея нравится женщинам, среди них "за" выступают 89%, а также гражданам от 45 до 65 лет (80%).
Йод и зеленку амнистировали Источник в правительстве сообщил, что йод и зеленка не будут продаваться по рецепту. При этом валокордин, как ранее заявил вице-премьер Александр Хлопонин, скорее всего со второго квартала 2017 года аптеки начнут отпускать только по рецептам. Точный список всех медикаментов, которые переведут на отпуск по рецептам, должен будет в январе следующего года утвердить Минздрав. Это тоже реакция на иркутскую трагедию с "Боярышником".
Киссинджер нам подходит Россия только приветствовала бы участие бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в восстановлении отношений между Вашингтоном и Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Киссинджер является одним из мудрейших политиков и его накопленный за десятилетия богатейший опыт пригодился бы в процессе восстановления отношений. Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что 93-летнего Киссинджера могут привлечь к налаживанию двухсторонних отношений. К тому же сам политик считает правильным курс на сближение с Россией.
С террористов хоть шерсти клок Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещании в Минобороны, что в ходе операции в Сирии прошло апробацию свыше 160 наименований новейшего и перспективного российского вооружения. Министр добавил, что в целом оно доказало свою высокую надежность.
Обиделись до особого распоряжения Власти Израиля решили временно ограничить связи с 13 странами, поддержавшими резолюцию в Совбезе ООН против строительства поселений на палестинских территориях. Среди них - Россия и Украина. США от голосования воздержались. МИД Израиля Эммануэль Нахшон заявил, что ограничения коснутся обмена визитами высокопоставленных чиновников из этих стран и с этими странами, а также взаимодействия с посольствами этих стран.
Пусть порадуются. Пока Суд Европейского Союза временно остановил действие решения Еврокомиссии касательно увеличения доступа российского "Газпрома" к трубопроводу Opal, сообщает Bloomberg. Как сообщил гендиректор польской газовой компании PGNiG Петр Возняк, такое решение европейский суд принял еще 23 декабря, оно будет опубликовано до конца недели.
Доигрался с НАТО Новый президент Молдовы Игорь Додон, вступивший в должность 23 декабря, подписал указ об отставке министра обороны страны Анатолия Шалару. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Додон отметил, что Шалару откровенно заигрывал с НАТО, зная, что Молдова - нейтральная страна.
Заветам Фиделя верны Куба отказалась от памятников Фиделю Кастро. Такое решение было принято Национальной ассамблеей народной власти Кубы на основании завещания самого скончавшегося кубинского лидера. "Отныне именем лидера кубинской революции Фиделя Кастро запрещено называть организации, площади, парки, проспекты, улицы и другие общественные места", равно как и использовать его в названиях любых наград и титулов... Запрещается использовать образ Кастро для возведения монументов, бюстов, статуй и других памятных объектов, а также в коммерческих целях", - говорится в принятом законопроекте.
Криштиану опять лучший Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом в Европе в 2016 году. Он победил в опросе представителей 27 информационных агентств.
В ней принимают участие участковыеуполномоченные полиции, оперуполномоченные управления экономической безопасностии противодействия коррупции УМВД России по...
4 января 2017 года Центральная городская библиотека им. Л.Н.Толстого в рамках традиционных "Рождественских встреч" приглашает севастопольцеви гостей города на...
Сотрудники Госавтоинспекциипосетили воинские части города, где провели для военнослужащих лекции побезопасности дорожного движения. Целимероприятий -...