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Севастополь и Крым

Несмотря на то, что не все перевозчики в воскресенье вышли на маршруты из-за скользких дорог, автобусы ездят из Севастополя во всех направлениях Крыма, но интервал их движения увеличен: если раньше в Ялту они отправлялись каждые полчаса, то теперь раз в час, в Симферополь автобусы идут тоже примерно раз в час, в то время как раньше курсировали каждые 15-20 минут.



Чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями, в Крыму не зафиксировано, обстановка на дорогах общего пользования стабильная, движение транспорта осуществляется без ограничений, задержек движения нет, сообщает ГУ МЧС РФ по РК.



Началась поставка газа из Краснодарского края в Крым по новому газопроводу, но пока в рамках пусконаладочных работ, сообщил член комитета по энергетике Госдумы М. Шеремет.



Южный берег Крыма остается самым востребованным направлением в новогодние праздники - большинство приехавших на полуостров туристов выбрали для отдыха Большую Ялту и Алушту, сообщил председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму А. Черняк, а по данным "Ростуризма", Крым вошел в ТОР-5 самых популярных на новогодние праздники регионов России.



Вопрос взимания курортного сбора в РФ и в Крыму в частности находится еще на стадии разработки, сообщил министр курортов и туризма РК С. Стрельбицкий, но многие специалисты на полуострове склоняются к сумме 200 руб., которая платится раз в год, при этом турист может приезжать пять-десять раз.



Глава администрации Ялты А. Ростенко опроверг слухи о том, что на плато Ай-Петри на месте объектов, идущих под снос, будут установлены новые. Ранее министр строительства и архитектуры Сергей Кононов рассказал, что на плато зафиксировано более ста незаконных объектов, на снос которых потребуется 220 млн руб., он начнется предположительно в конце февраля, после этого Ай-Петри станет полноценной зоной отдыха.

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