Несмотря на то, что не все перевозчики в воскресенье вышли на маршруты из-за скользких дорог, автобусы ездят из Севастополя во всех направлениях Крыма, но интервал их движения увеличен: если раньше в Ялту они отправлялись каждые полчаса, то теперь раз в час, в Симферополь автобусы идут тоже примерно раз в час, в то время как раньше курсировали каждые 15-20 минут.
Чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями, в Крыму не зафиксировано, обстановка на дорогах общего пользования стабильная, движение транспорта осуществляется без ограничений, задержек движения нет, сообщает ГУ МЧС РФ по РК.
Началась поставка газа из Краснодарского края в Крым по новому газопроводу, но пока в рамках пусконаладочных работ, сообщил член комитета по энергетике Госдумы М. Шеремет.
Южный берег Крыма остается самым востребованным направлением в новогодние праздники - большинство приехавших на полуостров туристов выбрали для отдыха Большую Ялту и Алушту, сообщил председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму А. Черняк, а по данным "Ростуризма", Крым вошел в ТОР-5 самых популярных на новогодние праздники регионов России.
Вопрос взимания курортного сбора в РФ и в Крыму в частности находится еще на стадии разработки, сообщил министр курортов и туризма РК С. Стрельбицкий, но многие специалисты на полуострове склоняются к сумме 200 руб., которая платится раз в год, при этом турист может приезжать пять-десять раз.
Глава администрации Ялты А. Ростенко опроверг слухи о том, что на плато Ай-Петри на месте объектов, идущих под снос, будут установлены новые. Ранее министр строительства и архитектуры Сергей Кононов рассказал, что на плато зафиксировано более ста незаконных объектов, на снос которых потребуется 220 млн руб., он начнется предположительно в конце февраля, после этого Ай-Петри станет полноценной зоной отдыха.
Цена воды и света: +50% Вода и свет подорожали с Нового года на 50 процентов в каждой третьей российский квартире. Платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики. Квитанции с новыми цифрами придут уже в конце января. Но сюрпризом такую ситуацию можно назвать с большой натяжкой. О том, что жители квартир без счетчиков будут платить штрафы, правительство говорило уже давно. Более того, в прошлом году нарушители уже получали платежки с повышающим коэффициентом 1,4 к нормативу потребления. С этого года наказание ужесточается: с 1 января коэффициент увеличен до 1,5. То есть если в квартире нет счетчика на воду или электричество, то плата за эту услугу поднимется в 1,5 раза (на 50%). Избежать штрафов смогут жильцы домов, в которых нет технической возможности установить приборы учета, говорится в постановление Кабмина от 29 июня 2016 г. В основном это ветхие и аварийные дома, строения, подлежащие сносу, и т. д. Кстати, летом 2016 г. штрафы для нарушителей хотели увеличить сразу в 5 раз, но правительство рекомендовало повременить с таким резким ужесточением ответственности из-за сложной экономической ситуации в стране. По оценкам экспертов, водные счетчики сегодня установили в 70% всех домов и квартир. С электросчетчиками ситуация гораздо лучше: они есть у 95% россиян. Напомним, что обязанность устанавливать у себя в квартире приборы ложится на квартирантов. В разных городах стоимость разная: в Москве и Санкт-Петербурге приборы учета могут поставить в среднем за 4000 руб. в зависимости от состояния труб, а в маленьких городах цена, как правило, выше из-за слабой конкуренции среди местных сантехнических компаний.
Плацкарт подорожал Тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования (в так называемом регулируемом сегменте) с 1 января 2017 года выросли на 3,9%. По информации РЖД, индексация ставок произошла в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ от 23 декабря 2016 г. При этом ставки вновь будут варьироваться по календарным периодам. Также на 2017 год продлено право непосредственного перевозчика - Федеральной пассажирской компании ("дочки" РЖД) - снижать тарифы.Тарифы на перевозки пассажиров в вагонах "купе", "СВ" и "люкс" (так называемом дерегулированном сегменте) в поездах ФПК с 1 января 2017 г. проиндексированы на 5%, однако это решение коснется примерно лишь четверти составов, не входящих в систему динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируются в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест. Ранее Федеральная пассажирская компания планировала перевести на такую систему ценообразования до 95%, а в 2017 году ее распространение во всех поездах должно быть завершено.
Мы - в 1-й ценовой зоне Энергосистемы Крыма и Севастополя с 1 января присоединены к первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности. Так как генерирующие объекты на территории региона не успели поучаствовать в конкурентном отборе мощности, до конца 2020 г. им дали так называемый "вынужденный" тариф. "Перечень включает все объекты тепловой генерации, расположенные на территориях РК и Севастополя, технические характеристики которых позволяют поставщикам осуществлять торговлю электрической энергией и мощностью на оптовом рынке", пояснялось ранее в постановлении правительства. Документом также была определена цена на мощность, производимую Симферопольской ТЭЦ, Сакскими тепловыми сетями, Камыш-Бурунской ТЭЦ, Севастопольской ТЭЦ и рядом мобильных ГТЭС.
Параметры игры Крым сформировал экономические параметры будущей игорной зоны, сообщил глава РК С. Аксенов. Он подчеркнул, что не будет называть инвесторов, так как ими закупается оборудование за границей и имеются иностранные активы. Границы игорной зоны Крыма определены в пределах территории санатория "Жемчужина" в поселке Гаспра, у замка "Ласточкино гнездо".
Горнолыжный стандарт Единый стандарт, регламентирующий деятельность горнолыжных курортов, начал действовать в России с 1 января 2017 г. В нем закреплены общие требования к деятельности горнолыжных туристско-рекреационных комплексов. Стандарт устанавливает типовые пакеты базовых услуг горнолыжных комплексов, определяет технические и организационные условия оказания каждого вида услуг, включая требования к безопасности. В нем также закреплены общие требования к формированию структуры управления, подготовке производственной деятельности по оказанию услуг, ведению экономической, маркетинговой, коммерческой и операционной деятельности горнолыжного комплекса. Пока в России стандартизация туруслуг, предоставляемых горнолыжными комплексами, является добровольной инициативой.
Деньги "просто так" Финляндия стала первой в Европе страной, которая начала выплачивать своим безработным гражданам так называемый основной доход в размере 560 евро (почти 36000 руб. по текущему курсу). Пока выплаты проходят в рамках стартовавшего 1 января эксперимента, в котором участвуют 2000 случайно отобранных граждан страны. Каждый месяц они будут получать указанную сумму, причем им не нужно будет никак отчитываться о том, на что они потратят эти деньги. Идея заключается в том, чтобы разрешить так называемые дестимулирующие проблемы безработных и бедняков. Базовый доход, как ожидается, позволит спокойно выбрать ту работу, которая подходит каждому. Но вообще-то власти не знают, как поведут себя люди, которым платят деньги просто так. Будут они смело экспериментировать с выбором занятий или, как считают критики, окончательно разленятся? По официальным данным, средний доход в частном секторе в Финляндии составляет 3500 евро в месяц. Безработица в стране составляет 8,1%, или, в абсолютных цифрах, 213000 человек из 5,5-миллионного населения.
С новым статусом ООН официально изменила статус балтийских стран Эстонии, Латвии и Литвы с восточноевропейских на государства Северной Европы. Помимо них к этой категории международная организация относит Аландские Острова, Нормандские Острова, Данию, Фарерские Острова, Финляндию, остров Гернси, Исландию, Ирландию, остров Мэн, остров Джерси, Норвегию, остров Сарк, Шпицберген и остров Ян-Майен, Швецию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. К Восточной Европе теперь относятся Беларусь, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Молдова, Румыния, Россия, Словакия и Украина. Изменения коснулись и других европейских регионов: к группе Южной Европы теперь относятся Албания, Сербия, Босния, Черногория, Македония, Хорватия и Словения.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры"Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя" совместнос общероссийской...
Сотрудниками МРЭООГИБДД УМВД России по Севастополю проведена большая работа по предоставлениюгосударственных услуг населению. За 11месяцев 2016 г. на 14%...