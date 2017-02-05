Все гидротехнические сооружения Севастополя (дамбы, шлюзы и др.) в ближайшее время будут поставлены на баланс муниципальных образований.
Замгубернатора В. Базаров поручил "Севприроднадзору" организовать контроль сброса твердых и жидких отходов с кораблей в море, а также предложил выявлять нелегальную добычу песка и щебня с помощью дронов.
Госэкоинспекция в 2016 г. за нарушения требований природоохранного законодательства в Севастополе составила 161 протокол, из которых 36 направлено в суд для привлечения виновных к административной ответственности, сообщил замначальника ведомства В. Писляк; общая сумма штрафов за год - 5,8 млн руб.
Президент РФ В. Путин подписал указ, согласно которому на должность прокурора РК назначен О. Камшилов, уроженец Омской области, ранее занимавший должность 1-го зампрокурора Москвы.
В рамках 3-го Ялтинского международного экономического форума, который пройдет с 20 по 22 апреля 2017 г., инвесторам будет предложено около 12 новых площадок в аграрном секторе Крыма, сообщил министр экономразвития РК А. Мельников.
Министр топлива и энергетики РК С. Бородулина заявила, что полуострову до окончания зимы может не хватить запасов газа, потребление которого за последнее время выросло на 30%. Первыми жертвами стали жители Гаспры и Кореиза, где с 29 по 31 января в 10-градусный мороз из-за резкого снижения давления газа были остановлены котельные.
Глава Крыма С. Аксенов поручил главе Госкомрегистра РК проверить законность сделок по продаже земли в Ялте и Алуште, где, по его данным, процветает спекуляция с высоким уровнем незаконных доходов, в десятки раз превышающим бюджет города.
В Феодосии под снос попадает 81 объект, построенный в украинский период в 100-метровой прибрежной зоне с нарушением закона, заявил глава горадминистрации С. Крысин.
В Симферополе закончилось переоборудование машин службы принудительной эвакуации, и теперь они могут забирать абсолютно все авто, в т.ч. на низкопрофильной резине, сообщил руководитель "ГорТрансСервиса" С. Грецкий.
Канадский фрегат St. John's зашел в Черное море для участия в учениях НАТО Sea Shield ("Морской щит"), которые проходят с 31 января по 20 февраля.
Рейтинг Путина высок Работу В. Путина на посту президента РФ одобряют 85,6% россиян, рейтинг личного доверия к главе государства остается также высоким, свидетельствует ВЦИОМ. По данным на конец января, работу премьер-министра Д. Медведева положительно оценивают 59,7% граждан, правительства в целом - 61,6%. В рейтинге личного доверия политикам показатель В. Путина в последнюю неделю по отношению к предыдущей вырос с 51,4 до 54,3%. В первую тройку входят также Дмитрий Медведев (18,2%) и Сергей Шойгу (17,7%). Социологи отмечают, что тренд на повышение рейтинга "Единой России", зафиксированный в конце 2016 г., сохранился и в начале т.г. - правящую партию поддерживают 50,7% граждан. Уровень декларируемой поддержки ЛДПР в последние недели, напротив, снизился с 13,7% (9-15 января) до 11,8% (23-29 января), констатирует ВЦИОМ. Рейтинги двух других парламентских партий сократились незначительно: у КПРФ - с 10,5 до 10%, у "Справедливой России" - с 5,2 до 4,7%.
Забота о наших парках РК и Севастополь получат 100% субсидии из федерального бюджета на обустройство городских парков и станут единственными регионами страны, которые получат субсидию в полном объеме в 2017 г. Согласно постановлению правительства РФ, Крым получит из федбюджета 11,8 млн руб., Севастополь - 4,6 млн. Субсидии предоставляются Минстроительства и ЖКХ РФ. До 1 марта 2017 г. Крым и Севастополь должны заключить соглашения о предоставлении субсидии с Минстроем и до 1 апреля утвердить правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам. До 1 июня регионы будут определять парки, которые подлежат благоустройству, учитывая результаты общественных обсуждений. А к 1 июля 2017 г. должны быть утверждены дизайн-проекты обустройства парков и перечень мероприятий. Предельный уровень софинансирования из федерального бюджета для других регионов РФ составляет 95% и менее.
А паромом лучше!.. В 2016 г. туристы чаще всего прибывали в Крым через Керченскую паромную переправу, а не через аэропорт "Симферополь", как в 2015 году, сообщает Крыминформ. В прошлом году 42,5% туристов прибыли в Крым на пароме, 41% прибыл авиатранспортом, 16,5% - другими видами транспорта. В 2015-м авиасообщение предпочли 44% туристов, а Керченской паромной переправой воспользовались 39%.
Тамань - Керчь Судоходная компания "Боспор Шиппинг" планирует во время курортного сезона запустить три судна между станицей Тамань и Керчью. Новый маршрут планируется проложить от причала яхт-клуба "Арго" в Тамани вдоль моста между Кубанью и Крымом к причалу в Керчи. Компания рассчитывает, что турпоток составит около 134000 человек. Инвестпроект полностью готов, но пока не определены сроки его реализации. Скоро проект представят руководству Федерального агентства морского и речного транспорта.
Тотальный диктант-2017 Акция "Тотальный диктант" в этом году пройдет 8 апреля. Текст уже написан, сообщила пресс-служба Новосибирского госуниверситета, где со 2 по 4 февраля проходит международная конференция в рамках проекта. Но в этом году изменится время старта "Тотального диктанта" по часовым поясам, он пройдет в 8, 11 и 14 часов по московскому времени. Это связано с тем, что в столице "Тотального диктанта", Новосибирске, в этом году произошла смена часового пояса, но традиционно диктант должен пройти в 15.00 по местному времени. Имя автора текста организаторы держат в секрете и откроют на традиционной пресс-конференции 1 марта.
Цена такси в Москве В 2016 г. средний чек за поездку на такси по столице составлял около 500 руб., в 2015-м - 650, в 2014-м - 700, т.е. стоимость поездок подешевела за 2 года на 30%, сообщил заммэра города М. Ликсутов. С 2011 г. правительство Москвы выдало около 75000 разрешений на таксомоторную деятельность, а согласно постановлению, принятому на заседании президиума столичного правительства, диспетчерские службы и агрегаторы такси, работающие в столице, войдут в Единую региональную навигационно-информационную систему (РНИС). Они будут, в частности, предоставлять данные о местоположении машин, а также номера государственных регистрационных знаков.
Водка на вывоз Экспорт водки из России за год вырос на 14%, по данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. Нарастить экспорт удалось за счет увеличения поставок в США, Болгарию, Латвию, Германию и Китай. Экспорт вырос вместе с производством водки в стране в целом.
"Старые песни"... Санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины, заявила постпредставитель США при ООН Н. Хейли во время своего первого выступления в этой должности на заседании Совбеза. "Крым - это часть Украины, - утверждала она. - Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока РФ не вернет Украине контроль над полуостровом". "Мы хотим улучшения отношений с Россией", - сказала Хейли, при этом бездоказательно обвинив Москву в "агрессии", "оккупации" и "военной интервенции". По ее версии, ситуация на Украине "требует осуждения российских действий". Солидарную с Хейли позицию выразил и представитель Великобритании М. Райкрофт. Постпред России В. Чуркин нашелся, что ответить каждому из оппонентов: Хейли он напомнил о результатах референдума, которые, по его словам, ясно отразили волю народа, а Райкрофту - об аннексированных Великобританией территориях, сообщает ТАСС. Обращаясь к Хейли, он сказал, что "в Конституции США прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы народ". "Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме... Кстати, это волеизъявление было впоследствии подтверждено различными опросами общественного мнения, проведенными соответствующими западными институтами". Он добавил, что "вновь о проблеме Крыма, причем довольно агрессивно, как всегда, говорил представитель Соединенного Королевства, опять почему-то высказав, что кризис на Украине начался именно с Крыма... Не могу не напомнить, что все началось с государственного переворота, во многом при поддержке извне". Обращаясь к представителю Великобритании, Чуркин сказал: "Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу, тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста, и вы сможете рассуждать на другие темы".