Горправительство планирует в этом году продать земли под виноградники и строительство жилья на 1 млрд руб., заявил и.о. губернатора Д. Овсянников.
Правительство города утвердило план мероприятий по обеспечению общественной и экономической безопасности в отдельных сферах деятельности: "в сферах потребительского рынка, ритуальных услуг, жилищно-коммунального хозяйства, обращения с твердыми коммунальными отходами, пассажирских перевозок автомобильным транспортом", рассказал и.о. директора департамента безопасности и противодействия коррупции Д. Крупкин.
С 26 января электропоезда из Севастополя в Симферополь и обратно ходят по новому графику и быстрее на 25 минут, сообщает КЖД. А по новым тарифам, установленным с 1 января 2017 г., цена проезда в электричке "Симферополь - Севастополь" - 109,2 руб.
Союз музеев РФ уверен, что передача Херсонеса Таврического церкви вызовет отрицательную реакцию севастопольцев, мирового музейного сообщества, СМИ. Проблема получит резко негативное звучание на мировой арене, став серьезным уроном для международного имиджа России.
Музейный комплекс "35-я береговая батарея" проводит набор в группу по подготовке экскурсоводов для работы в музее в летний период: организационный сбор - 31 января в 16.30.
Власти Крыма и Севастополя приступили к работе по определению границы между регионами, заявил врио губернатора Д. Овсянников.
На территории крымских музеев-заповедников и парков не должны осуществляться незаконная торговля и парковка автомобилей, заявил глава РК С. Аксенов в ходе рабочей встречи с министром культуры А. Новосельской.
Минтранс РК запретил до 1 апреля движение всех транспортных средств по автодороге Бахчисарай - Ялта через Ай-Петри, сообщил начальник УГИБДД МВД по Крыму А. Борисенко.
Вот это приемлемо! Опрос, проведенный специалистами Российского государственного социального университета (РГСУ), показал, что на просьбу оценить приемлемый уровень своей будущей пенсии 36,5% россиян ответили, что это 20-30 тыс. руб. Второй по популярности (28,1%) ответ - 15-20 тыс. Лишь каждый десятый (11,4%) сообщил, что приемлемый уровень пенсии - 10-15 тыс. Зато почти четверть (22,7%) хотели бы получать 30-40 тыс. и более. На "приемлемость" пенсии влияет ее нынешний средний размер - чуть более 13 тыс., пишут "Известия". При этом эксперты полагают, что если посмотреть на оценки через призму коэффициента замещения от нынешних зарплат, то люди ориентируются на достаточно высокий показатель - примерно 40-50%. Сейчас, по данным "Росстата", средняя зар-плата по стране составляет 36,7 тыс. руб., соответственно, коэффициент замещения - около 35,7%.
Прибыль банков РФ Российские банки в 2016 г. получили 930 млрд рублей прибыли - в 4,8 раза больше по сравнению с результатом за 2015 г., свидетельствует статистика ЦБ РФ. Только в декабре 2016 г. банковский сектор заработал прибыль в размере 141 млрд рублей, что вдвое лучше финансового результата за декабрь 2015 г. При этом за прошлый год банки сократили объем кредитов юрлицам на 9,5% - до 30,135 трлн руб., но увеличили объем кредитов физлицам на 1,1% - до 10,804 трлн руб. Общий объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и населению) в 2016 г. снизился на 6,9% - до 40,939 трлн руб. Активы российских банков в 2016 году уменьшились на 3,5% и составили 80,063 трлн рублей. Вклады физлиц в российских банках в 2016 году выросли на 4,2% - до 24,200 трлн руб., средства юрлиц сократились на 10,1% и составили 24,322 трлн руб.
Миллиард от РНКБ Кредитный портфель малого бизнеса в РНКБ превысил 1 млрд рублей по итогам 2016 года. Всего за прошедший год предпринимателям РК и Севастополя было предоставлено 600 кредитов на сумму 1,3 млрд руб. Таким образом, объем кредитного портфеля по малому бизнесу увеличился за год в три раза по сравнению с 2015 г. Средняя сумма кредита по итогам года составила 2,5 млн руб. Наиболее активными заемщиками стали представители малого бизнеса из Симферополя, Севастополя, Ялты, Феодосии и Красноперекопска, наиболее востребованными банковскими программами - быстрые кредитные продукты "Все просто" и "Экспресс овердрафт". Банк оценивает потенциал рынка льготного кредитования сельского хозяйства в Крыму на уровне 3 млрд руб. в 2017 году и готов активно кредитовать представителей малого и среднего бизнеса, в т.ч. в сельхозсфере, говорит вице-президент - директор по корпоративному бизнесу РНКБ А. Щербаков.
Рекорды рыбаков Крыма Крымские рыбаки в прошедшем году добыли 59800 т водных биоресурсов (Черное море - 47400 т, Азовское - 12400), что превышает на 13% показатели 2015 г. и на 4600 т - рекорд, установленный за весь период пребывания полуострова в составе Украины (2013 г.), сообщили в Крымском отделе Азово-Черноморского территориального управления "Росрыболовства". А лучшие показатели вылова принадлежат севастопольским рыбакам, которые увеличили добычу до 39500 т водных биоресурсов (рост - 8%) и обеспечили 66% от общего показателя по Крымскому полуострову. При этом крымские рыбаки сохранили лидерство по объемам добычи в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне, где общий вылов за прошедший год достиг рекордных 103000 т.
Дорогая эвакуация Комитет по конкурентной политике РК одобрил изменения в базовых тарифах на эвакуацию авто и хранение их на штрафплощадках, сообщил министр транспорта республики А. Волков. По новым тарифам перемещение авто в Симферополе и Симферопольском районе будет стоить 1650 руб., в других населенных пунктах и за их пределами - 93 руб. за километр. Также повысятся тарифы за хранение: для авто категории А - с 8 до 11,5 руб. в час, для категории В до 3,5 т - с 16 до 23, для категории D массой более 3,5 т - с 32 до 46, для негабаритных - с 48 до 69 руб.
Не курят по... рождению 61% участников опроса ВЦИОМ одобряют идею Министерства здравоохранения РФ о полном запрете продажи табачных изделий россиянам, родившимся после 2014 г. При этом новая антитабачная инициатива ведомства Вероники Скворцовой нашла поддержку у более чем половины респондентов-курильщиков (51-59%).
Киеву указали на место У Киева нет оснований требовать права голоса на будущих переговорах между Россией и США, касающихся урегулирования ситуации на Донбассе, считает 1-й зампред комитета Совфеда по международным делам В. Джабаров. "Украина все эти встречи использует в основном для нападок против России и для выдвижения требований, которые заранее невыполнимы", - сказал сенатор. По его мнению, ни президент РФ В. Путин, ни его американский коллега Д. Трамп не захотят допускать украинскую сторону на переговоры. "Это не значит, что кто-то за Киев будет решать судьбу Украины. Ни в коем случае. Но обсуждать какие-то вопросы можно и без них", - подчеркнул Джабаров. Ранее замминистра иностранных дел Украины Е. Зеркаль заявила, что Киев должен иметь право голоса на любых переговорах между Москвой и Вашингтоном, которые касаются прекращения боевых действий на востоке страны. Она добавила, что президент Украины Петр Порошенко призывает Запад сохранять санкции против России.
Трамп с пути не сходит Президент США Д. Трамп подтвердил намерение поладить с Россией и совместными усилиями "вышибить дух" из международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Также стало известно, что Трамп рассчитывает поговорить по телефону с президентом РФ В. Путиным. Первый такой разговор может состояться в субботу, 28 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Д. Песков.
На острова - без виз? Власти Эгейского региона Греции просят ЕС как можно быстрее запустить пилотную визовую схему по въезду туристов из третьих стран, прибывающих в порты ряда Эгейских островов с территории Турции. Это позволит поднять экономику ряда островов (Кос, Лесбос, Хиос, Самос и др.), которая пошатнулась из-за сокращения иностранного турпотока по причине наплыва беженцев в последние два года. Предлагается запустить в марте 2017 г. пилотную программу для граждан Ирана, в апреле - для путешественников из России и Турции. Предполагается, что прибывать в порты греческих островов граждане этих трех стран будут в рамках круизных маршрутов, стартующих с территории Турции (курорты Бодрум, Измир и пр.).