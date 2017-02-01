В городе может появиться новый троллейбусный маршрут N 15, который по краткому пути соединит б. Круглую и 5-й км, сообщает ГУП "Севэлектроавтотранс".
Предложения севастопольских экологов и гидробиологов по сохранению биоресурсов Азово-Черноморского бассейна поддержаны профильным комитетом Госдумы, заявила кандидат биологических наук, завлабораторией фиторесурсов Института морских биоисследований им. Ковалевского РАН Н. Мильчакова.
СевГУ стал 15-м членом ассоциации "Консорциум опорных вузов госкорпорации "Росатом".
ГИБДД Севастополя подвела итоги рейда "Нетрезвый водитель": среди 376 проверенных водителей выявлен один в состоянии опьянения.
Малый и средний бизнес в Крыму поддержат федеральными деньгами: на эти цели планируется потратить свыше 150 млн руб., сообщил министр экономразвития РК А. Мельников.
Правительство РФ назначило компанию "Стройгазмонтаж", строящую мост в Крым, подрядчиком строительства железнодорожных подходов к нему со стороны полуострова за 16,95 млрд руб.
Сильные морозы не помешали графику строительства двух транспортных артерий, которые свяжут Крым с материковой Россией, - Керченского моста и нового терминала аэропорта "Симферополь".
"КрымТЭЦ" завершила процедуру увеличения электрической мощности Симферопольской ТЭЦ с 68 до 86 мегаватт.
В Крыму к концу 2018 г. предполагается завершить строительство семи мусороперерабатывающих комплексов и пяти межмуниципальных полигонов для захоронения неутилизированной части ТКО, а после ввода их в эксплуатацию все ныне существующие свалки будут закрыты, заявил министр ЖКХ РК С. Карпов.
В Крыму тарифы на жилищно-коммунальные услуги остаются экономически необоснованными и компенсируются из федерального бюджета, сообщила председатель Госкомитета по ценам и тарифам РК Н. Зотович, уточнив, что на тепло- и водоснабжение сумма компенсации составляет 1,322 млрд руб., а на электроэнергию - 6,8 млрд руб.
Отдыхаем 4 дня! В "Роструда" напомнили, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества в этом году у россиян будут 4-дневные выходные - с четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26 февраля, включительно. Ранее правительство решило перенести выходной с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. Замглавы Федеральной службы по труду и занятости И. Шкловец отметил, что 22 февраля, предпраздничный рабочий день, сокращается на 1 час. А праздник 8 Марта, приходящийся на среду, поделит соответствующую рабочую неделю на две равные части. Предпраздничный рабочий день - 7 марта - будет короче на один час.
"дальневосточный гектар" Любой гражданин РФ с 1 февраля сможет получить в безвозмездное пользование "дальневосточный гектар", который, как считают в Минвостокразвития, является одним из эффективных инструментов, чтобы привлечь на Дальний Восток людей из других регионов страны. Вице-премьер Ю. Трутнев сообщил, что заявки на "дальневосточный гектар" подали уже более 36000 человек, а распространение выделяемых участков на всю территорию России позволит увеличить цифру только за 2017 год до 100000.
Крым демонстрирует рост По основным показателям развития региона Республика Крым демонстрирует положительную динамику, сообщила руководитель территориального органа Федеральной службы госстатистики по РК О. Балдина. Так, индекс промпроизводства в Крыму выше, чем в среднем по России, - на уровне 104,6%, в то время как по РФ он 101,1%. Несмотря на трудности, связанные с дефицитом воды, по сельскому хозяйству также фиксируется положительный результат - на 2,8% темп роста объема производства. "Среди регионов ЮФО Крым по сельскому хозяйству занимает средние позиции, выше нас - Ростовская область и Краснодарский край, но по объемам от Республики Крым отстают, например, Адыгея, Астраханская область, Севастополь", - отметила Балдина. По объему строительных работ РК и Севастополь опережают все субъекты ЮФО: индекс строительства по Крыму - 177%, по Севастополю - 155%. Он связан с тем, что ведется активное строительства транспортной инфраструктуры, автодорог.
Памятник Рузвельту в Ялте Глава горадминистрации Ялты А. Ростенко поддержал инициативу по установке памятника 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту, который внес значительный вклад в историческое решение Ялтинской конференции 1945 г. Его планируется установить на улице, носящей его имя, в день проведения традиционного праздника улицы, который в этом году запланирован на 8 апреля. Инициатор установки памятника - директор ялтинской гостиницы "Бристоль" В. Курашин. Он предложил установить бюст Ф. Рузвельта, который в 2005 г., к юбилею Ялтинской конференции, был передан Ливадийским дворцом-музеем местному музею американского политика. Сам бюст был изготовлен в 1960 г. севастопольским скульптором Константином Кошкиным. Сначала он долгое время хранился в запасниках Ливадийского дворца, а после 2005 г. - в музее гостиницы "Бристоль".
Автовокзал у Перекопа ГУП "Крымавтотранс" рассматривает возможность размещения стоянки рейсовых автобусов с кассами в районе погранКПП "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск".
Еда на помойках Несмотря на кризис, россияне ведут себя в отношении продуктов питания довольно расточительно. По подсчетам "Росстата", от 20 до 25% купленной еды идет в мусорные баки. "Домохозяйства в России выбрасывают в среднем четверть купленных свежих фруктов, 15% мясных консервов и 20% картофеля и муки", - заявил замглавы "Росстата" Константин Лайкам. Потери по таким продуктам, как йогурты и колбасные изделия, составляют 5-6%, а по хлебу и молоку - около 3%. "Россияне заелись не меньше, чем американцы и европейцы, - пояснила изданию управляющий партнер компании "2К" Тамара Касьянова. - Но у нас эта проблема связана с режимами хранения продукции и с ее качеством". В Москве даже появится карта помоек, где можно поесть. При этом по сравнению с другими странами в РФ живут не самые злостные нарушители пищевого баланса. Во всем мире на помойке оказывается около 1,4 млрд т пищевых продуктов ежегодно, таковы данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Количество выбрасываемых продуктов на душу населения в Европе составляет 95 кг в год, а в Северной Америке - 115 кг. Потери есть и в бедных странах, но они куда скромнее: в Африке, к югу от Сахары и в Юго-Восточной Азии - всего 6-11 кг. В России аналогичный показатель составляет 56 кг. По подсчетам ФАО, в развитых странах около трети всех продуктов питания выбрасываются неиспользованными, что является примером обычной расточительности, а в развивающихся странах 40% продуктов просто не добираются до потребителя, испортившись в силу целого ряда причин. Между тем в мире живет более 7 млрд человек, из которых голодает или хронически недоедает порядка одного миллиарда. Даже четверти всей еды, которая сегодня идет напрямую в мусорные баки, хватит, чтобы накормить этих людей.
Донбасс в огне Около 80 украинских силовиков погибли и более 70 получили ранения в течение двух дней в результате попыток прорыва позиций сил ДНР. "Согласно материалам, которыми мы располагаем, в моргах и военных медицинских учреждениях Украины находятся: морг в городе Селидово - 29 тел, морг города Красноармейска - 41 тело, военный госпиталь в Часов Яре - 60 раненых, 66-й военный медицинский госпиталь "Новый труд" - восемь погибших и 14 раненых", - сообщил представитель оборонного ведомства ДНР. Совбез ООН уже призвал немедленно восстановить режим прекращения огня в Донбассе.
Большинство - за Трампа Большинство американцев поддерживают указ Дональда Трампа, временно запретивший въезд в страну для граждан 7 стран с преимущественно мусульманским населением - таковы данные опроса Reuters/Ipsos. 49% респондентов полностью или частично согласны с решением президента. Против высказался 41%, еще 10% не определились с ответом. Почти каждый третий опрошенный заявил, что стал чувствовать себя в большей безопасности после того, как был издан иммиграционный указ. Почти столько же (38%) уверены, что Америка показывает остальному миру хороший пример борьбы с терроризмом.