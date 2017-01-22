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СЕВГУ


суббота
21
января
2017 года
Тема № 1

Под кого затачивают закон?

На уходящей неделе в Севастополе произошло беспрецедентное по своей массовости событие. Не просто единовременно, можно сказать, единомоментно во всех десяти муниципальных образованиях города состоялись так называемые нулевые слушания проекта закона "О выборах губернатора Севастополя". Мероприятие состоялось по инициативе общественной палаты города и привлекло огромное внимание и функционеров региональных представительств политических партий, и широкой общественности. Такая картина наблюдалась не только на общественных слушаниях в Гагаринском районе, где побывал автор этих строк. Повсеместно. Более того, акценты в выступлениях звучали не просто сходные - аналогичные. И с этим и авторам проекта закона из правительства Севастополя, и депутатам заксобрания, которым уже 24 января с.г. предстоит принимать законопроект в первом слушании, придется что-то делать. Тот самый случай, когда "с белой ручки не стряхнешь да за пояс не заткнешь"... Сейчас вы тоже поймете, почему.
Гагаринский - самый густонаселенный район города (почти 150 тыс. человек). Вероятно, и этим обстоятельством можно объяснить достаточно высокое официальное представительство на состоявшихся здесь общественных слушаниях. Председатель законодательного собрания Е. Алтабаева, депутаты разных уровней, представители общественной палаты во главе со своим председателем Е. Халайчевым, директор департамента общественных коммуникаций А. Перла, представители региональных отделений политических партий и... Все остальные - это общественники...

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Типография «Слава Севастополя»

Одной строкой
Севастополь и Крым
Законопроект о прямых выборах губернатора Севастополя включен в повестку сессии заксобрания 24 января.

Минобороны РФ передало горправительству проект филиала военно-патриотического парка "Патриот" у горы Гасфорта, сообщил замгубернатора Ю. Кривов.

Быстрое оказание первичной медпомощи, снижение показателей заболеваемости населения - главные задачи пилотного проекта "Бережливая поликлиника", который реализуется в поликлинике N 2 на ул. Ерошенко и в детской поликлинике N 2 на ул. Юмашева. Кроме того, изменится планировка регистратур учреждений: внутреннее пространство будет перестроено для большего комфорта посетителей.

За 2016 г. налоговые органы РК обеспечили поступление во все уровни бюджетной системы РФ почти 50 млрд руб. налогов, что в 1,2 раза превышает уровень поступлений в 2015 г.

Курортная отрасль Крыма дает от 15 до 25% налоговых поступлений в бюджет республики, сообщил глава управления ФНС по РК Р. Наздрачев.

К летнему курортному сезону пользователи пляжных территорий Феодосии должны будут привести их к единому стандарту, сообщили в горадминистрации.

Культурный центр Санкт-Петербурга в этом году откроется в Симферополе, сообщил глава администрации крымской столицы Г. Бахарев.

Крымские музеи подали заявление на обжалование решения Амстердамского суда по скифскому золоту.

В Крыму не будут отменять вторую смену в школах: ее ликвидация будет означать сокращение контингента в конкретных школах, где все ученики в одну смену не помещаются, заявила министр образования РК Н. Гончарова.

На Центральном рынке Симферополя принудительно сносят ларьки: только 18 января демонтированы 20 торговых павильонов, сообщили в горадминистрации.

В этом году в Крыму продолжится реализация проекта "Вежливый Крым", в рамках которого по телефону "горячей линии" можно узнать о турвозможностях полуострова, сообщил министр курортов и туризма РК С. Стрельбицкий.

Республика Крым как субъект РФ подготовила проект резолюции в ООН, требующий признать факты нарушений прав человека на полуострове в период нахождения Крыма в составе Украины.
По материалам: news.mail.ru, iskra-sev.ru.
Коротко
Страна и мир
Крым - сотрудничество
Крым в этом году намерен укреплять внешнеэкономическое сотрудничество с европейскими и азиатскими странами, сообщил вице-премьер РК, курирующий внешнеэкономический блок, Г. Мурадов. По его словам, у Крыма установились партнерские отношения с китайским бизнесом - в планах "оживление" сотрудничества с провинцией Хайнань. Стать участником Крымской СЭЗ готовы турецкие, арабские, израильские бизнесмены, отметил он. Кроме того, республика намерена усилить международные экономические контакты с Болгарией, Молдовой, Италией, Францией. "Если говорить о географически иных направлениях, то у нас хорошие перспективы взаимодействия с Ираном и Индией. Мы намерены в этом году наладить связи с такой бурно развивающейся страной Дальневосточного региона, традиционным другом и партнером России, как Вьетнам. Не исключено, что будем планировать визит нашей делегации", - подчеркнул Мурадов, отметив, что в этом году делегации Крыма намерены побывать на многих международных выставках, в т.ч. в Сербии, Казахстане, Китае, Беларуси, Армении. "Мы ориентируемся на то, что скоро ситуация вокруг Крыма будет полностью стабилизирована, выровнена, и эффективно заработает в том числе и наша свободная экономическая зона в отношениях с нашими зарубежными партнерами", - сказал Мурадов.
Подсчитали цены на продукты
Ценовая ситуация на рынке продовольственных товаров в Крыму стабильна, заявил замминистра промполитики РК Я. Латышев. В 2016 г. цены на продукты находились в одном тренде с другими субъектами РФ. Индекс потребительских цен по 2016 г. в целом по РФ составил 104,6%, в РК - 103,7%, Краснодарском крае - 105,2%, Ростовской области - 103,8%, Москве - 104,8%. В декабре 2016 г. в Крыму отмечена дефляция по следующим товарным группам: фрукты и цитрусовые (-6,7%), сахар (-3,2%), макаронные и крупяные изделия (-2,5%), мука (-0,2%) и хлеб и хлебобулочные изделия (-0,2%), снизились потребительские цены на масло подсолнечное (-0,4%), говядину на кости (-0,5%), соль поваренную пищевую (-1,1%), капусту белокочанную (-4,9%) и морковь (-3,9%). Сезонный рост цен на полуострове зарегистрирован по группам: овощи (+11,0%), яйца (+2,5%), молоко и молочная продукция (+1,7%). Аналогичная ситуация с динамикой цен на продовольствие прослеживалась также в Краснодарском крае и Ростовской области. По данным "Росстата", в декабре 2016 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Крыму в расчете на человека зафиксирована на уровне 3871,12 руб. В Краснодарском крае и в Москве стоимость такого набора была выше, чем в Крыму, на 0,8% и 14,9%. "Оперативный мониторинг розничных цен, проводимый Минпромом Крыма в крупных торговых сетях города Симферополя, показал, что в январе текущего года по сравнению с декабрем 2016 года снизились цены на овощи: от 3,8% на капусту белокочанную до 10,2% на лук репчатый, а также картофель (-4,2%) и морковь (-10,0%)", - сообщил Латышев. Розничные цены на перец болгарский импортный зависят от его цвета и варьируют от 106,95 руб./кг (красный) до 233,95 руб./кг (оранжевый). Разбег розничных цен на помидоры черри составлял от 290 руб./кг до 662 руб./кг, импортный виноград можно купить от 150 руб./кг до 366,95 руб./кг. "Мы призываем жителей и гостей Республики Крым приобретать товары в тех торговых объектах, в которых при соответствующем качестве цены ниже. В частности, продукцию по ценам на 20-25% ниже рыночных крымчане и гости республики могут приобрести на ярмарках. В январе текущего года их планируется провести около 400", - сказал замминистра.
Очереди "Почты России"
"Почта России" начала внедрять электронные очереди уже в 2016 г.: 100 в Москве и 50 в регионах. В этом же году планируется установить новые системы еще в 1350 почтовых отделениях. Все оборудование и программное обеспечение - российского производства. В 2016 г. "Почта России" приобрела 1500 аппаратно-программных комплексов в лизинг. В 2017 г. планируется закупка такого же объема партии. Прежде всего такие комплексы будут установлены в отделениях с наиболее интенсивным трафиком. Внедрение электронных очередей - только один из элементов изменения формата обслуживания в почтовых отделениях. Новая система сокращает время обслуживания посетителей и дает объективный контроль за результатом работы каждого оператора.
Отчетные аккаунты
В Минтруда готовят инструкцию для чиновников, которым теперь придется отчитываться о деятельности в Интернете. К 1 апреля чиновники должны заполнить форму "об адресах сайтов и (или) страниц сайтов", на которых ими за последний год размещалась "общедоступная информация, а также данные, позволяющие их идентифицировать". Желающие поступить на службу должны заполнить информацию о своих действиях в Интернете за последние три года. Отказ заполнить утвержденную правительством форму будет грозить расторжением служебного контракта, заявили "Ъ" в Минтруда. В Институте развития Интернета отмечают, что сейчас "обработка достоверности ссылок чиновников не подразумевается".
С границы - в музеи
Фонды Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, Центрального музея Тавриды и Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Франко пополнили почти 1000 новых экспонатов категории "Культурные ценности", - все они обнаружены при незаконном перемещении через госграницу, сообщает Минкультуры РК.
О доступности РФ
Россия разделила 39-е место с небольшим тихоокеанским государством Кирибати в международном рейтинге паспортов 2017 г. на сайте Passport Index. Сила паспорта оценивалась по количеству стран, в которую гражданин какого-либо государства может въехать, не оформляя визу. Россияне могут без виз въезжать в 103 страны мира. На первом месте рейтинга оказалась Германия, гражданам которой открыты для посещения 157 государств, на втором месте - Сингапур и Швеция, для них открыты 156 стран. На третьем месте - паспорта Дании, Финляндии, Франции, Испании, Швейцарии, Норвегии, Великобритании и США, гражданам которых визу не нужно оформлять в 155 стран мира. Соседями России на 38-й строчке рейтинга стали Молдова, Турция и Колумбия, для которых открыты 104 страны. Граждане Китая могут свободно въезжать в 58 стран (66-е место). Последними оказались Ирак (92-е место, 28 безвизовых стран), Пакистан (93-е место, 26 стран) и Афганистан (94-е место, 23 страны).
По материалам: newsru.com, 24smi.org, rapsinews.ru.
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Неблагоприяные дни
22 января 2017 года
воскресенье
с 6 по 18
27 января 2017 года
пятница
с 8 по 16
людям, склонным к сердечным заболеваниям, противопоказаны выезд за город, шумные застолья, различные стрессы
29 января 2017 года
воскресенье
с 10 по 18
31 января 2017 года
вторник
с 10 по 20
перепады температуры и осадков, сильный ветер, возможны отклонения в здоровье людей, страдающих ишемической болезнью, ревматизмом, диабетом
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