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Севастополь и Крым

СевГУ получил право от Российского речного регистра проектировать суда и плавучие объекты длиной до 25 м.



Ёлочные огни, световые консоли и новогоднюю иллюминацию в Севастополе отключат после праздника Крещения - 20 января; ответственного за их хранение назначит горправительство.



Выставка работ севастопольского художника В. Руденко "Рисунки на полях" открыта в холле драмтеатра им. А.В. Луначарского.



В 2017 г. специалисты "Роскомнадзора" планируют оценить качество услуг мобильной связи в 110 городах 83 регионов страны; в Севастополе под это попадут три мобильных оператора, которые сейчас предоставляют свои услуги жителям города.



Крым по итогам 2016 года демонстрирует рост во всех отраслях экономики и соцсферы, заявил глава РК С. Аксенов.



В Крыму рассмотрено более 800 инвестиционных проектов и обращений потенциальных инвесторов, сообщает Министерство имущественных и земельных отношений РК, уже заключено 130 соглашений о реализации инвестсоглашений на 113,45 млрд руб.



С нового года поставить объекты недвижимого имущества на кадастровый учет могут только собственники или их уполномоченные представители, сообщил председатель "Госкомрегистра" РК А. Спиридонов.



Введение курортного сбора потребует правильной идентификации туристов и вывода курортных объектов из "тени", заявил глава РК С. Аксенов.



Призывники из Крыма с этого года будут проходить военную службу по всей стране, а не только на территории полуострова, как это было ранее, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ В. Тонкошнуров.



С 15 января в Ялтинском регионе в полную силу заработали эвакуаторы, сообщает горадминистрация: они будут вывозить все машины, припаркованные в неположенных местах (за день один способен "эвакуировать" до 10 авто).

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