СевГУ получил право от Российского речного регистра проектировать суда и плавучие объекты длиной до 25 м.
Ёлочные огни, световые консоли и новогоднюю иллюминацию в Севастополе отключат после праздника Крещения - 20 января; ответственного за их хранение назначит горправительство.
Выставка работ севастопольского художника В. Руденко "Рисунки на полях" открыта в холле драмтеатра им. А.В. Луначарского.
В 2017 г. специалисты "Роскомнадзора" планируют оценить качество услуг мобильной связи в 110 городах 83 регионов страны; в Севастополе под это попадут три мобильных оператора, которые сейчас предоставляют свои услуги жителям города.
Крым по итогам 2016 года демонстрирует рост во всех отраслях экономики и соцсферы, заявил глава РК С. Аксенов.
В Крыму рассмотрено более 800 инвестиционных проектов и обращений потенциальных инвесторов, сообщает Министерство имущественных и земельных отношений РК, уже заключено 130 соглашений о реализации инвестсоглашений на 113,45 млрд руб.
С нового года поставить объекты недвижимого имущества на кадастровый учет могут только собственники или их уполномоченные представители, сообщил председатель "Госкомрегистра" РК А. Спиридонов.
Введение курортного сбора потребует правильной идентификации туристов и вывода курортных объектов из "тени", заявил глава РК С. Аксенов.
Призывники из Крыма с этого года будут проходить военную службу по всей стране, а не только на территории полуострова, как это было ранее, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ В. Тонкошнуров.
С 15 января в Ялтинском регионе в полную силу заработали эвакуаторы, сообщает горадминистрация: они будут вывозить все машины, припаркованные в неположенных местах (за день один способен "эвакуировать" до 10 авто).
Пока пенсия - в 60 и 55 Решения о повышении пенсионного возраста в России в 2017 году не будет, заявил министр труда и соцзащиты М. Топилин. Он подтвердил, что Минтруда участвует в обсуждении экономической стратегии Центра стратегических разработок, которая готовится под руководством экс-главы Минфина А. Кудрина и предусматривает повышение пенсионного возраста. Топилин не стал раскрывать детали, но отметил, что дискуссия о повышении пенсионного возраста в России идет давно и постоянно. Ранее о том, что 2017 г. в России не будет принято решение о повышении пенсионного возраста, заявляла спикер Совфеда В. Матвиенко. А представители КПРФ внесли в Госдуму предложение о моратории на повышение пенсионного возраста до января 2025 г. Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины - в 55.
Дефицит бюджета РФ Дефицит федерального бюджета России в 2016 г. составил 3,56% ВВП, сообщил глава Минфина РФ А. Силуанов. Закон о бюджете на 2016 год предусматривал дефицит на уровне 3,7% ВВП (3,034 триллиона рублей). Изначально ставилась цель обеспечить дефицит бюджета РФ по итогам текущего года на уровне 3% ВВП.
Севастополь на монетах ЦБ РФ запланировал к выпуску в 2017 году ряд памятных монет, на которых будут изображены известные личности, города и архитектурные памятники Крыма. По плану выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2017 году в серии "Выдающиеся личности России" будет выпущена монета из драгметалла "Художник И.К. Айвазовский" - к 200-летию со дня его рождения (серебро 925-й пробы, тираж - до 3000 шт., номинал - 2 руб.). В серии "Памятники архитектуры России" будет выпущена монета из драгметалла "Монастырь Сурб-Хач" (серебро 925-й пробы, до 5000 шт., номинал - 3 руб.). Тиражом до тысячи штук и также из драгметалла (серебро 925-й пробы, номинал - 25 руб.) появится памятная монета "Херсонес Таврический". Помимо этого будут выпущены монеты и из недрагоценных металлов - сталь с никелевым гальваническим покрытием (до 5000 штук). На всем знакомых двухрублёвках будут изображены города-герои - Керчь и Севастополь.
Курортный сбор Курортный сбор в России будет введен с 2018 года, если Госдума примет соответствующий закон, заявил министр по делам Северного Кавказа Л. Кузнецов. "Мы создаем право регионам, а уже регионы будут решать, взимать или нет", - подчеркнул он. Сейчас законопроект о введении курортного сбора внесен в правительство, и, согласно поручению президента, он должен быть внесен в Госдуму до 1 марта 2017 г. Размер сбора может составить 100-150 руб. с человека.
Поток через переправу Как сообщили в "Морской дирекции", за 2016 год услугами Керченской паромной переправы воспользовались 6248348 человек, что на 31,2% больше, чем в 2015 г., когда пассажиропоток насчитывал 4765890 чел. Это говорит о повышении привлекательности крымских курортов, а также о все большей интенсивности экономических связей республики с другими регионами страны. А объем перевозок легковых авто в прошлом году вырос на 22%, грузовиков - на 18%. По прогнозу дирекции, пассажиропоток на переправе в 2017 г. продолжит расти и может составить 6,4 млн человек.
Как повезут детей? С июля 2017 года для перевозки группы детей должны использоваться автобусы не старше 10 лет, передают в пресс-центре МВД РФ. Это дает перевозчикам организованных групп детей дополнительное время для обновления парка автобусов, соответствующих установленным требованиям. Напомним: правила организованной перевозки группы детей, которые действуют в России на протяжении трех лет, предусматривают возможность особого порядка допуска детей и сопровождающих в автобус, а также устанавливают требование о наличии схемы маршрута перевозки. Кроме того, в правилах содержится требование о наличии в автобусе наборов пищевых продуктов в случае нахождения детей в пути более 3 часов, а также предусмотрен запрет на перевозку детей в возрасте до 7 лет более 4 часов.
Операция "Такси" В Симферополе Минтранс РК вместе с МВД провел операцию "Такси", в ходе которой было проверено 30 "шашечных" машин. В 6 случаях выявлено отсутствие разрешений, составлены протоколы, изъяты фонари легкового такси, а сами нелегальные "бомбилы" заплатят по 5000 руб. Феодосийские правоохранители совместно с местным транспортным отделом также в рамках операции "Такси" из 92 проверенных машин выявили 20 перевозчиков, работавших с нарушениями действующих правил.
На новые автобусы! В этом году машины на всех маршрутах Симферополя планируется полностью заменить в соответствии с требованиями российского законодательства. По словам 1-го замглавы администрации города С. Круцюка, в 2017 г. власти начнут проводить конкурсы среди перевозчиков и требовать от них выводить на маршруты новые, низкопольные автобусы.
Геодезия на службе Военнослужащие центра геопространственной информации и навигации Южного военного округа завершили геодезические и топографические работы по обследованию и восстановлению пунктов госгеодезической сети полуострова, сообщает МО РФ. С этой целью в различных районах Крыма установлено около 10 наружных знаков типа "Сигнал" высотой около 30 м. Эта сеть облегчит привязку к местности не только в военных целях, но и для проектирования и подготовки к строительству гражданских объектов и инфраструктуры.
Лагеря для мигрантов? ЕС намерен финансировать строительство лагерей для беженцев в Беларуси. В ближайшие годы на эти цели Минску будет выделено 7 млн евро. Об этом говорится в предназначенном для внутреннего пользования документе Еврокомиссии, который удалось изучить корреспонденту ежедневной немецкой газеты Tageszeitung К. Якобу. В описании проекта сообщается, что на территории Беларуси планируется построить центры размещения мигрантов (Migrants Accomodation Center) открытого и закрытого типа. Последнее означает, что "мигрантов будут содержать под замком до тех пор, пока они не будут депортированы из Беларуси или не покинут ее добровольно", говорится в статье, переведенной InoPressa. Прежде всего в новых учреждениях планируется размещать беженцев с Украины, из Сирии и "лиц, которые уезжают от экономического кризиса в России и ищут работу в странах ЕС". Лагеря для мигрантов будут "отвечать лучшим международным и стандартам ЕС".