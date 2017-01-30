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Севастополь и Крым

Горправительство планирует в этом году продать земли под виноградники и строительство жилья на 1 млрд руб., заявил и.о. губернатора Д. Овсянников.



Правительство города утвердило план мероприятий по обеспечению общественной и экономической безопасности в отдельных сферах деятельности: "в сферах потребительского рынка, ритуальных услуг, жилищно-коммунального хозяйства, обращения с твердыми коммунальными отходами, пассажирских перевозок автомобильным транспортом", рассказал и.о. директора департамента безопасности и противодействия коррупции Д. Крупкин.



С 26 января электропоезда из Севастополя в Симферополь и обратно ходят по новому графику и быстрее на 25 минут, сообщает КЖД. А по новым тарифам, установленным с 1 января 2017 г., цена проезда в электричке "Симферополь - Севастополь" - 109,2 руб.



Союз музеев РФ уверен, что передача Херсонеса Таврического церкви вызовет отрицательную реакцию севастопольцев, мирового музейного сообщества, СМИ. Проблема получит резко негативное звучание на мировой арене, став серьезным уроном для международного имиджа России.



Музейный комплекс "35-я береговая батарея" проводит набор в группу по подготовке экскурсоводов для работы в музее в летний период: организационный сбор - 31 января в 16.30.



Власти Крыма и Севастополя приступили к работе по определению границы между регионами, заявил врио губернатора Д. Овсянников.



На территории крымских музеев-заповедников и парков не должны осуществляться незаконная торговля и парковка автомобилей, заявил глава РК С. Аксенов в ходе рабочей встречи с министром культуры А. Новосельской.



Минтранс РК запретил до 1 апреля движение всех транспортных средств по автодороге Бахчисарай - Ялта через Ай-Петри, сообщил начальник УГИБДД МВД по Крыму А. Борисенко.

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