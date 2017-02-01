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СЕВГУ


среда
1
февраля
2017 года
Тема № 1

После дождичка в четверг

Ремонт центральных дорог города, "разорванных" ледяной коркой, продолжится в феврале, но при установлении температуры не ниже +5 градусов Цельсия. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов. По прогнозам синоптиков, дождливая плюсовая температура в Севастополь придет в четверг на этой неделе.
30 января на аппаратном совещании правительства города директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов выступил с долгожданным для горожан докладом о результатах обследования севастопольких автострад, пострадавших в результате декабрьско-январских морозов, сопровождавшихся ледяными дождями и снегопадами. И выяснилось: 60% дорог Севастополя в городской черте находятся в аварийном состоянии...

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Статьи этого номера
Итоги деятельности территориальной подсистемы РСЧС за 2016 год
В 2016 году служба спасения МЧС Севастополя своевременно реагировалана сообщения о пожарах, происшествиях на водных объектах, ДТП ипомогала севастопольским коммунальным службам в ликвидациипоследствий неблагоприятных погодных явлений...

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ГИБДД просит откликнуться очевидцев ДТП!
1.12.2015 г. в 20.56 напротив дома N 192-б на пр. Генерала Острякова "Лада Гранта" наехала на пешехода.26.11.2016 г. в 14.30 на перекрестке ул. Л. Толстого и И. Голубца неизвестный водитель на неустановленном авто сбил пешехода.17.12.2016 г. в 7...

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В коридорах власти
День защитника Отечества и День народной воли - на высоком уровне
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Дню народнойволи, должны быть подготовлены и проведены на высоком уровне...

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Официально
Социальные выплаты повышаются с 1 февраля на 5,4%
Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4%индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) - самая массоваясоциальная выплата в России...

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Прокуророво око
В судебном порядке защищены права несовершеннолетних...
Согласившись с позицией прокуратуры Балаклавского района, судудовлетворил исковые требования прокурора о лишении родительскихправ местной жительницы в отношении ее двух несовершеннолетних детей11 и 17 лет и взыскал с последней алименты на их содержание...

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Из редакционной почты
"Когда увидела фото в газете, сразу же узнала..."
"В газете "Слава Севастополя" за 14 января была помещена статья "Живи достойно". Рассказывалось о врачах, спасших за годы большой трудовой деятельности многие жизни...

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Страхование
Число водителей со скидкой по ОСАГО за год выросло на 2,1 млн человек, ею пользуются 78% автовладельцев
Коэффициент бонус-малус (КБМ) меньше 1, то есть скидку за безаварийностьпо ОСАГО по итогам 2016 года имеют 78% российских автомобилистов,сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) ИгорьЮргенс...

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Не пропустите!
"Мне только боль великая дана"
2 февраля Центральная городская библиотека имени Л.Н...

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Здравоохранение
Онкология: выявляемость увеличивается, смертность снижается...
24 января в департаменте здравоохранения Севастополя состоялосьочередное заседание онкологического совета с участием специалистовдепартамента здравоохранения и руководителей медицинскихорганизаций города...

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Трагедия
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности пациенту больницы вследствие ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерациипо Севастополю по результатам мероприятий, проведенных прокуратуройгорода, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти понеосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинскимиработниками своих профессиональных обязанностей (ч...

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Не мелочи жизни
Капремонт идет к вам
Фонд содействия капитальному ремонту Севастополя опубликовал планработ на 2017-2019 годы...

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По существу
Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма за счет средств Фонда социального страхования в 2017 году
В 2017 году государственное учреждение "Севастопольское региональноеотделение Фонда социального страхования Российской Федерации"продолжит финансирование предупредительных мер (далее - ФПМ) посокращению производственного травматизма и профессиональныхзаболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников,занятых на работах с вредными и (или) опасными производственнымифакторами на предприятиях, в организациях и учреждениях города...

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Время перемен
Библиотека: новая версия
За последнее время в библиотечном обслуживании происходяткардинальные изменения, связанные с использованием компьютеров,цифровых систем и Интернета...

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Помним. Гордимся. Благодарим
Мария Байда. И славу обрела, и долг выполнила
1 февраля нынешнего года почетному гражданину города-героя СевастополяБайде Марии Карповне исполнилось бы 95 лет...

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Стремись к успеху!
Школьные олимпиады. Региональный этап
Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный,муниципальный, региональный и федеральный (заключительный).Первый этап стартовал осенью. В конце минувшего года завершилсямуниципальный этап...

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Профессия начинается с книги
"Любить дело, которое выбрал"
В жизни каждого человека наступает момент, когда он вынужден задуматьсяо своем будущем после окончания школы...

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Типография «Слава Севастополя»

Одной строкой
Севастополь и Крым
В городе может появиться новый троллейбусный маршрут N 15, который по краткому пути соединит б. Круглую и 5-й км, сообщает ГУП "Севэлектроавтотранс".

Предложения севастопольских экологов и гидробиологов по сохранению биоресурсов Азово-Черноморского бассейна поддержаны профильным комитетом Госдумы, заявила кандидат биологических наук, завлабораторией фиторесурсов Института морских биоисследований им. Ковалевского РАН Н. Мильчакова.

СевГУ стал 15-м членом ассоциации "Консорциум опорных вузов госкорпорации "Росатом".

ГИБДД Севастополя подвела итоги рейда "Нетрезвый водитель": среди 376 проверенных водителей выявлен один в состоянии опьянения.

Малый и средний бизнес в Крыму поддержат федеральными деньгами: на эти цели планируется потратить свыше 150 млн руб., сообщил министр экономразвития РК А. Мельников.

Правительство РФ назначило компанию "Стройгазмонтаж", строящую мост в Крым, подрядчиком строительства железнодорожных подходов к нему со стороны полуострова за 16,95 млрд руб.

Сильные морозы не помешали графику строительства двух транспортных артерий, которые свяжут Крым с материковой Россией, - Керченского моста и нового терминала аэропорта "Симферополь".

"КрымТЭЦ" завершила процедуру увеличения электрической мощности Симферопольской ТЭЦ с 68 до 86 мегаватт.

В Крыму к концу 2018 г. предполагается завершить строительство семи мусороперерабатывающих комплексов и пяти межмуниципальных полигонов для захоронения неутилизированной части ТКО, а после ввода их в эксплуатацию все ныне существующие свалки будут закрыты, заявил министр ЖКХ РК С. Карпов.

В Крыму тарифы на жилищно-коммунальные услуги остаются экономически необоснованными и компенсируются из федерального бюджета, сообщила председатель Госкомитета по ценам и тарифам РК Н. Зотович, уточнив, что на тепло- и водоснабжение сумма компенсации составляет 1,322 млрд руб., а на электроэнергию - 6,8 млрд руб.
По материалам: news.mail.ru, iskra-sev.ru.
Коротко
Страна и мир
Отдыхаем 4 дня!
В "Роструда" напомнили, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества в этом году у россиян будут 4-дневные выходные - с четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26 февраля, включительно. Ранее правительство решило перенести выходной с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. Замглавы Федеральной службы по труду и занятости И. Шкловец отметил, что 22 февраля, предпраздничный рабочий день, сокращается на 1 час. А праздник 8 Марта, приходящийся на среду, поделит соответствующую рабочую неделю на две равные части. Предпраздничный рабочий день - 7 марта - будет короче на один час.
"дальневосточный гектар"
Любой гражданин РФ с 1 февраля сможет получить в безвозмездное пользование "дальневосточный гектар", который, как считают в Минвостокразвития, является одним из эффективных инструментов, чтобы привлечь на Дальний Восток людей из других регионов страны. Вице-премьер Ю. Трутнев сообщил, что заявки на "дальневосточный гектар" подали уже более 36000 человек, а распространение выделяемых участков на всю территорию России позволит увеличить цифру только за 2017 год до 100000.
Крым демонстрирует рост
По основным показателям развития региона Республика Крым демонстрирует положительную динамику, сообщила руководитель территориального органа Федеральной службы госстатистики по РК О. Балдина. Так, индекс промпроизводства в Крыму выше, чем в среднем по России, - на уровне 104,6%, в то время как по РФ он 101,1%. Несмотря на трудности, связанные с дефицитом воды, по сельскому хозяйству также фиксируется положительный результат - на 2,8% темп роста объема производства. "Среди регионов ЮФО Крым по сельскому хозяйству занимает средние позиции, выше нас - Ростовская область и Краснодарский край, но по объемам от Республики Крым отстают, например, Адыгея, Астраханская область, Севастополь", - отметила Балдина. По объему строительных работ РК и Севастополь опережают все субъекты ЮФО: индекс строительства по Крыму - 177%, по Севастополю - 155%. Он связан с тем, что ведется активное строительства транспортной инфраструктуры, автодорог.
Памятник Рузвельту в Ялте
Глава горадминистрации Ялты А. Ростенко поддержал инициативу по установке памятника 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту, который внес значительный вклад в историческое решение Ялтинской конференции 1945 г. Его планируется установить на улице, носящей его имя, в день проведения традиционного праздника улицы, который в этом году запланирован на 8 апреля. Инициатор установки памятника - директор ялтинской гостиницы "Бристоль" В. Курашин. Он предложил установить бюст Ф. Рузвельта, который в 2005 г., к юбилею Ялтинской конференции, был передан Ливадийским дворцом-музеем местному музею американского политика. Сам бюст был изготовлен в 1960 г. севастопольским скульптором Константином Кошкиным. Сначала он долгое время хранился в запасниках Ливадийского дворца, а после 2005 г. - в музее гостиницы "Бристоль".
Автовокзал у Перекопа
ГУП "Крымавтотранс" рассматривает возможность размещения стоянки рейсовых автобусов с кассами в районе погранКПП "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск".
Еда на помойках
Несмотря на кризис, россияне ведут себя в отношении продуктов питания довольно расточительно. По подсчетам "Росстата", от 20 до 25% купленной еды идет в мусорные баки. "Домохозяйства в России выбрасывают в среднем четверть купленных свежих фруктов, 15% мясных консервов и 20% картофеля и муки", - заявил замглавы "Росстата" Константин Лайкам. Потери по таким продуктам, как йогурты и колбасные изделия, составляют 5-6%, а по хлебу и молоку - около 3%. "Россияне заелись не меньше, чем американцы и европейцы, - пояснила изданию управляющий партнер компании "2К" Тамара Касьянова. - Но у нас эта проблема связана с режимами хранения продукции и с ее качеством". В Москве даже появится карта помоек, где можно поесть. При этом по сравнению с другими странами в РФ живут не самые злостные нарушители пищевого баланса. Во всем мире на помойке оказывается около 1,4 млрд т пищевых продуктов ежегодно, таковы данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Количество выбрасываемых продуктов на душу населения в Европе составляет 95 кг в год, а в Северной Америке - 115 кг. Потери есть и в бедных странах, но они куда скромнее: в Африке, к югу от Сахары и в Юго-Восточной Азии - всего 6-11 кг. В России аналогичный показатель составляет 56 кг. По подсчетам ФАО, в развитых странах около трети всех продуктов питания выбрасываются неиспользованными, что является примером обычной расточительности, а в развивающихся странах 40% продуктов просто не добираются до потребителя, испортившись в силу целого ряда причин. Между тем в мире живет более 7 млрд человек, из которых голодает или хронически недоедает порядка одного миллиарда. Даже четверти всей еды, которая сегодня идет напрямую в мусорные баки, хватит, чтобы накормить этих людей.
Донбасс в огне
Около 80 украинских силовиков погибли и более 70 получили ранения в течение двух дней в результате попыток прорыва позиций сил ДНР. "Согласно материалам, которыми мы располагаем, в моргах и военных медицинских учреждениях Украины находятся: морг в городе Селидово - 29 тел, морг города Красноармейска - 41 тело, военный госпиталь в Часов Яре - 60 раненых, 66-й военный медицинский госпиталь "Новый труд" - восемь погибших и 14 раненых", - сообщил представитель оборонного ведомства ДНР. Совбез ООН уже призвал немедленно восстановить режим прекращения огня в Донбассе.
Большинство - за Трампа
Большинство американцев поддерживают указ Дональда Трампа, временно запретивший въезд в страну для граждан 7 стран с преимущественно мусульманским населением - таковы данные опроса Reuters/Ipsos. 49% респондентов полностью или частично согласны с решением президента. Против высказался 41%, еще 10% не определились с ответом. Почти каждый третий опрошенный заявил, что стал чувствовать себя в большей безопасности после того, как был издан иммиграционный указ. Почти столько же (38%) уверены, что Америка показывает остальному миру хороший пример борьбы с терроризмом.
По материалам: newsru.com, 24smi.org, rapsinews.ru.
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Неблагоприяные дни
03 февраля 2017 года
пятница
с 7 по 18
07 февраля 2017 года
вторник
с 6 по 15
08 февраля 2017 года
среда
с 7 по 19
день неуравновешенности и стрессов, возможны стихийные микрокатаклизмы
12 февраля 2017 года
воскресенье
с 9 по 16
день особой опасности, возможен глубокий спад сил из-за возмущений на Солнце
17 февраля 2017 года
пятница
с 7 по 18
день неуравновешенности и стрессов, серьезных последствий для организма вследствие непродуманных нагрузок
26 февраля 2017 года
воскресенье
с 8 по 14
28 февраля 2017 года
вторник
с 9 по 19
день спада биологической активности из-за возмущений окружающей среды
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