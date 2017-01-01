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СЕВГУ


четверг
29
декабря
2016 года
Тема № 1

Севастополь - территория смыслов

Как же легко было подводить итоги 2014 года! Сбылись главная мечта и сокровенное желание всех проследовавших через Севастополь после 1991 года новогодних ночей с двумя традиционными самопальными салютами. С тем, что поскромнее, - в честь прихода Нового года на Украину. И со вторым, полным вакханалии света, цвета и звука, - в ознаменование российского Нового года... Пусть все наши видят и слышат!!!
Услышала. Пришла. Родная, как и положено Родине. Великая, каким и должно быть Отечество. И все-таки отличная от той страны, какую мы запомнили, лелея воспоминания, долгих 23 года. Она, теперь уже совсем наша Россия, изменилась: время-то какое бурное - не могла не измениться. Наверное, не в худшую сторону, раз выжила всем недоброжелателям и вызовам назло...Но любить - значит понимать. Собственно, все, что происходило после первой волны эйфории, именно этим и было: процессом понимания. Вполне двусторонним. И год уходящий - тому пример...

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Любимый берег
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Профили
Жизнь длиною в год
Мне одному показалось, что уходящий год длился немыслимо долго и былпресыщен событиями - как радостными и созидательными, так итрагическими.....

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Помоги себе сам
"Детские" проблемы: устали от праздников? Надувайте шарики!
Помимо радости, новогодние праздники могут принести детям проблемы:череда застолий, новогодних утренников и походов в гости можетобернуться для малышей приступом панкреатита, аллергией, бессонницей имигренью...

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Вопрос в лоб
Новогоднее настроение - это когда рад видеть даже тех, кто ошибся дверью
Однажды довелось услышать историю, которая могла произойти разве что в новогоднюю ночь. Немолодая женщина, жительница Подмосковья, собиралась отмечать праздник дома, в одиночестве...

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Святой угодник или "сосуд Люцифера"?
Завтра (по старому стилю) исполнится ровно сто лет, как Россия потерялаГригория Распутина. Потеряла или "наконец потеряла?" Спор на этот счет неутихает и по сей день...

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"Слава" - среди лучших
В минувший вторник в театре им. А.В. Луначарского власти Севастополя официально подвели итоги уходящего 2016 года. С приветственным словом выступили заместитель губернатора И...

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Встречаем и подмечаем!
Популярные новогодние приметы
Новый, 2017 год уже не за горами, и пора начинать готовиться к торжеству. Рецепты праздничных блюд, новогодние сценарии, елочные игрушки - все это отрепетировано годами и не вызовет особых трудностей...

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Откуда что пошло
Новогодний привет
У Нового года много символов. Это и наряженная елка, и яркиемандарины, и фейерверки, и шампанское в тонких бокалах... И, конечно,одним из символов этого праздника всегда была новогодняя открытка...

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Типография «Слава Севастополя»

Одной строкой
Севастополь и Крым
В Севастополе в новогоднюю ночь будут работать четыре троллейбусных маршрута - N 7, 9, 10 и 12. Из расписания движения следует, что троллейбусы будут ходить до 7.15 утра, интервал движения электротранспорта составит до сорока минут. Утром 1 января на маршруты выйдет 61 троллейбус.

Севастопольские власти решили отложить проект развития за счет инвесторов гражданского сектора аэропорта "Бельбек" как самостоятельной севастопольской структуры. Об этом врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил после закрытого совещания с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым, сообщают "Примечания". 1,7 млрд рублей из ФЦП на "Бельбек" уйдут в столицу Крыма. Эта сумма станет взносом Севастополя в уставный капитал международного аэропорта "Симферополь".

В Севастополе на пляже "Омега" обнаружены трупы 9 лебедей. Местные жители связывают инцидент с некорректной кормежкой птиц. Специалисты отмечают, что неправильная диета действительно может привести к гибели птиц, однако не к такой многочисленной. "Скорее всего, лебеди погибли из-за вирусного заболевания. Если бы причиной служил только хлеб, то каждую зиму у нас была бы высокая смертность", - рассказал агентству "Новый день" старший научный сотрудник Института морских биологических исследований Виталий Гирагосов. Специалисты рекомендуют приносить птицам слегка отваренную крупу, порезанные фрукты и овощи, рыбу.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка предложил назначить прокурором Крыма (вместо ушедшей в Госдуму Натальи Поклонской) Олега Камшилова, который сейчас занимает должность зампрокурора Москвы. Сообщается, что Чайка уже внес кандидатуру Камшилова в парламент Крыма. Решение будет принято после выступления Камшилова в парламенте Крыма.
По материалам: news.mail.ru, iskra-sev.ru.
Коротко
Страна и мир
Крым включен в единую систему газоснабжения страны
Президент РФ Владимир Путин 27 декабря в режиме видеоконференции дал старт подаче газа с материковой части России в Крым. Ввод в эксплуатацию газопровода позволит обеспечить бесперебойную подачу газа на полуостров. Мощность газопровода вдвое превышает текущие потребности полуострова. Общая протяженность газопровода - 358,7 километра. Он включает двухниточный переход через озеро Тузла, Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь.
Сколько стоит плохая экология
Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что природно-ресурсный потенциал России имеет планетарное значение. По его словам, Россия выступает как экологический донор мира, поэтому необходимо в два раза сократить вредные выбросы, чтобы они не привели к критическому загрязнению. Как передает ТАСС, Путин добавил, что ежегодный ущерб от плохой экологии варьируется от 6 до 15% ВВП страны.
Осталось две приоритетные версии
Источник в оперативном штабе поисковой операции сообщил, что во вторник подняты все самописцы с потерпевшего катастрофу "Ту-154". Найденный первым основной бортовой самописец "Ту-154" уже во вторник был доставлен в Центральный НИИ ВКС в подмосковных Люберцах. Предварительный анализ записей черного ящика позволил сократить количество версий авиакатастрофы до двух. Несогласованная работа закрылков могла быть вызвана либо техническими причинами, либо ошибкой отвечающего за их работу члена экипажа.
Чуть не выпили!
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции на территории одного из рынков Ставрополя пресекли два факта незаконной оптовой реализации лосьона "Боярышник". Из незаконного оборота было изъято более 1,5 тыс. литров продукции. В суд уже направлены административные дела на данных предпринимателей. При этом экспертиза установила содержание опасных запрещенных веществ в указанной продукции.
"Дитям - мороженое!"
В результате социологического опроса ВЦИОМ, который был проведен с 18 по 21 декабря среди 6 тысяч россиян в 272 населенных пунктах по всей стране, социологи выяснили, что 77% жителей страны поддерживают предложение увеличить минимальный возраст покупателя алкоголя с 18 лет до 21 года. Против этой идеи выступили только 17% респондентов. Больше всего эта идея нравится женщинам, среди них "за" выступают 89%, а также гражданам от 45 до 65 лет (80%).
Йод и зеленку амнистировали
Источник в правительстве сообщил, что йод и зеленка не будут продаваться по рецепту. При этом валокордин, как ранее заявил вице-премьер Александр Хлопонин, скорее всего со второго квартала 2017 года аптеки начнут отпускать только по рецептам. Точный список всех медикаментов, которые переведут на отпуск по рецептам, должен будет в январе следующего года утвердить Минздрав. Это тоже реакция на иркутскую трагедию с "Боярышником".
Киссинджер нам подходит
Россия только приветствовала бы участие бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в восстановлении отношений между Вашингтоном и Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Киссинджер является одним из мудрейших политиков и его накопленный за десятилетия богатейший опыт пригодился бы в процессе восстановления отношений. Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что 93-летнего Киссинджера могут привлечь к налаживанию двухсторонних отношений. К тому же сам политик считает правильным курс на сближение с Россией.
С террористов хоть шерсти клок
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещании в Минобороны, что в ходе операции в Сирии прошло апробацию свыше 160 наименований новейшего и перспективного российского вооружения. Министр добавил, что в целом оно доказало свою высокую надежность.
Обиделись до особого распоряжения
Власти Израиля решили временно ограничить связи с 13 странами, поддержавшими резолюцию в Совбезе ООН против строительства поселений на палестинских территориях. Среди них - Россия и Украина. США от голосования воздержались. МИД Израиля Эммануэль Нахшон заявил, что ограничения коснутся обмена визитами высокопоставленных чиновников из этих стран и с этими странами, а также взаимодействия с посольствами этих стран.
Пусть порадуются. Пока
Суд Европейского Союза временно остановил действие решения Еврокомиссии касательно увеличения доступа российского "Газпрома" к трубопроводу Opal, сообщает Bloomberg. Как сообщил гендиректор польской газовой компании PGNiG Петр Возняк, такое решение европейский суд принял еще 23 декабря, оно будет опубликовано до конца недели.
Доигрался с НАТО
Новый президент Молдовы Игорь Додон, вступивший в должность 23 декабря, подписал указ об отставке министра обороны страны Анатолия Шалару. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Додон отметил, что Шалару откровенно заигрывал с НАТО, зная, что Молдова - нейтральная страна.
Заветам Фиделя верны
Куба отказалась от памятников Фиделю Кастро. Такое решение было принято Национальной ассамблеей народной власти Кубы на основании завещания самого скончавшегося кубинского лидера. "Отныне именем лидера кубинской революции Фиделя Кастро запрещено называть организации, площади, парки, проспекты, улицы и другие общественные места", равно как и использовать его в названиях любых наград и титулов... Запрещается использовать образ Кастро для возведения монументов, бюстов, статуй и других памятных объектов, а также в коммерческих целях", - говорится в принятом законопроекте.
Криштиану опять лучший
Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом в Европе в 2016 году. Он победил в опросе представителей 27 информационных агентств.
По материалам: newsru.com, 24smi.org, rapsinews.ru.
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"Я снова с Вами!.."

4 января 2017 года Центральная городская библиотека им. Л.Н.Толстого в рамках традиционных "Рождественских встреч" приглашает севастопольцеви гостей города на...
Сотрудники севастопольской госавтоинспекции -военнослужащим

Сотрудники Госавтоинспекциипосетили воинские части города, где провели для военнослужащих лекции побезопасности дорожного движения. Целимероприятий -...
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среда
с 9 по 16
10 января 2017 года
вторник
с 6 по 13
13 января 2017 года
пятница
с 9 по 14
день биологического неспокойного максимума, возможны сбои энергетического плана
16 января 2017 года
понедельник
с 7 по 15
22 января 2017 года
воскресенье
с 6 по 18
27 января 2017 года
пятница
с 8 по 16
людям, склонным к сердечным заболеваниям, противопоказаны выезд за город, шумные застолья, различные стрессы
29 января 2017 года
воскресенье
с 10 по 18
31 января 2017 года
вторник
с 10 по 20
перепады температуры и осадков, сильный ветер, возможны отклонения в здоровье людей, страдающих ишемической болезнью, ревматизмом, диабетом
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