Законопроект о прямых выборах губернатора Севастополя включен в повестку сессии заксобрания 24 января.
Минобороны РФ передало горправительству проект филиала военно-патриотического парка "Патриот" у горы Гасфорта, сообщил замгубернатора Ю. Кривов.
Быстрое оказание первичной медпомощи, снижение показателей заболеваемости населения - главные задачи пилотного проекта "Бережливая поликлиника", который реализуется в поликлинике N 2 на ул. Ерошенко и в детской поликлинике N 2 на ул. Юмашева. Кроме того, изменится планировка регистратур учреждений: внутреннее пространство будет перестроено для большего комфорта посетителей.
За 2016 г. налоговые органы РК обеспечили поступление во все уровни бюджетной системы РФ почти 50 млрд руб. налогов, что в 1,2 раза превышает уровень поступлений в 2015 г.
Курортная отрасль Крыма дает от 15 до 25% налоговых поступлений в бюджет республики, сообщил глава управления ФНС по РК Р. Наздрачев.
К летнему курортному сезону пользователи пляжных территорий Феодосии должны будут привести их к единому стандарту, сообщили в горадминистрации.
Культурный центр Санкт-Петербурга в этом году откроется в Симферополе, сообщил глава администрации крымской столицы Г. Бахарев.
Крымские музеи подали заявление на обжалование решения Амстердамского суда по скифскому золоту.
В Крыму не будут отменять вторую смену в школах: ее ликвидация будет означать сокращение контингента в конкретных школах, где все ученики в одну смену не помещаются, заявила министр образования РК Н. Гончарова.
На Центральном рынке Симферополя принудительно сносят ларьки: только 18 января демонтированы 20 торговых павильонов, сообщили в горадминистрации.
В этом году в Крыму продолжится реализация проекта "Вежливый Крым", в рамках которого по телефону "горячей линии" можно узнать о турвозможностях полуострова, сообщил министр курортов и туризма РК С. Стрельбицкий.
Республика Крым как субъект РФ подготовила проект резолюции в ООН, требующий признать факты нарушений прав человека на полуострове в период нахождения Крыма в составе Украины.
Крым - сотрудничество Крым в этом году намерен укреплять внешнеэкономическое сотрудничество с европейскими и азиатскими странами, сообщил вице-премьер РК, курирующий внешнеэкономический блок, Г. Мурадов. По его словам, у Крыма установились партнерские отношения с китайским бизнесом - в планах "оживление" сотрудничества с провинцией Хайнань. Стать участником Крымской СЭЗ готовы турецкие, арабские, израильские бизнесмены, отметил он. Кроме того, республика намерена усилить международные экономические контакты с Болгарией, Молдовой, Италией, Францией. "Если говорить о географически иных направлениях, то у нас хорошие перспективы взаимодействия с Ираном и Индией. Мы намерены в этом году наладить связи с такой бурно развивающейся страной Дальневосточного региона, традиционным другом и партнером России, как Вьетнам. Не исключено, что будем планировать визит нашей делегации", - подчеркнул Мурадов, отметив, что в этом году делегации Крыма намерены побывать на многих международных выставках, в т.ч. в Сербии, Казахстане, Китае, Беларуси, Армении. "Мы ориентируемся на то, что скоро ситуация вокруг Крыма будет полностью стабилизирована, выровнена, и эффективно заработает в том числе и наша свободная экономическая зона в отношениях с нашими зарубежными партнерами", - сказал Мурадов.
Подсчитали цены на продукты Ценовая ситуация на рынке продовольственных товаров в Крыму стабильна, заявил замминистра промполитики РК Я. Латышев. В 2016 г. цены на продукты находились в одном тренде с другими субъектами РФ. Индекс потребительских цен по 2016 г. в целом по РФ составил 104,6%, в РК - 103,7%, Краснодарском крае - 105,2%, Ростовской области - 103,8%, Москве - 104,8%. В декабре 2016 г. в Крыму отмечена дефляция по следующим товарным группам: фрукты и цитрусовые (-6,7%), сахар (-3,2%), макаронные и крупяные изделия (-2,5%), мука (-0,2%) и хлеб и хлебобулочные изделия (-0,2%), снизились потребительские цены на масло подсолнечное (-0,4%), говядину на кости (-0,5%), соль поваренную пищевую (-1,1%), капусту белокочанную (-4,9%) и морковь (-3,9%). Сезонный рост цен на полуострове зарегистрирован по группам: овощи (+11,0%), яйца (+2,5%), молоко и молочная продукция (+1,7%). Аналогичная ситуация с динамикой цен на продовольствие прослеживалась также в Краснодарском крае и Ростовской области. По данным "Росстата", в декабре 2016 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Крыму в расчете на человека зафиксирована на уровне 3871,12 руб. В Краснодарском крае и в Москве стоимость такого набора была выше, чем в Крыму, на 0,8% и 14,9%. "Оперативный мониторинг розничных цен, проводимый Минпромом Крыма в крупных торговых сетях города Симферополя, показал, что в январе текущего года по сравнению с декабрем 2016 года снизились цены на овощи: от 3,8% на капусту белокочанную до 10,2% на лук репчатый, а также картофель (-4,2%) и морковь (-10,0%)", - сообщил Латышев. Розничные цены на перец болгарский импортный зависят от его цвета и варьируют от 106,95 руб./кг (красный) до 233,95 руб./кг (оранжевый). Разбег розничных цен на помидоры черри составлял от 290 руб./кг до 662 руб./кг, импортный виноград можно купить от 150 руб./кг до 366,95 руб./кг. "Мы призываем жителей и гостей Республики Крым приобретать товары в тех торговых объектах, в которых при соответствующем качестве цены ниже. В частности, продукцию по ценам на 20-25% ниже рыночных крымчане и гости республики могут приобрести на ярмарках. В январе текущего года их планируется провести около 400", - сказал замминистра.
Очереди "Почты России" "Почта России" начала внедрять электронные очереди уже в 2016 г.: 100 в Москве и 50 в регионах. В этом же году планируется установить новые системы еще в 1350 почтовых отделениях. Все оборудование и программное обеспечение - российского производства. В 2016 г. "Почта России" приобрела 1500 аппаратно-программных комплексов в лизинг. В 2017 г. планируется закупка такого же объема партии. Прежде всего такие комплексы будут установлены в отделениях с наиболее интенсивным трафиком. Внедрение электронных очередей - только один из элементов изменения формата обслуживания в почтовых отделениях. Новая система сокращает время обслуживания посетителей и дает объективный контроль за результатом работы каждого оператора.
Отчетные аккаунты В Минтруда готовят инструкцию для чиновников, которым теперь придется отчитываться о деятельности в Интернете. К 1 апреля чиновники должны заполнить форму "об адресах сайтов и (или) страниц сайтов", на которых ими за последний год размещалась "общедоступная информация, а также данные, позволяющие их идентифицировать". Желающие поступить на службу должны заполнить информацию о своих действиях в Интернете за последние три года. Отказ заполнить утвержденную правительством форму будет грозить расторжением служебного контракта, заявили "Ъ" в Минтруда. В Институте развития Интернета отмечают, что сейчас "обработка достоверности ссылок чиновников не подразумевается".
С границы - в музеи Фонды Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, Центрального музея Тавриды и Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Франко пополнили почти 1000 новых экспонатов категории "Культурные ценности", - все они обнаружены при незаконном перемещении через госграницу, сообщает Минкультуры РК.
О доступности РФ Россия разделила 39-е место с небольшим тихоокеанским государством Кирибати в международном рейтинге паспортов 2017 г. на сайте Passport Index. Сила паспорта оценивалась по количеству стран, в которую гражданин какого-либо государства может въехать, не оформляя визу. Россияне могут без виз въезжать в 103 страны мира. На первом месте рейтинга оказалась Германия, гражданам которой открыты для посещения 157 государств, на втором месте - Сингапур и Швеция, для них открыты 156 стран. На третьем месте - паспорта Дании, Финляндии, Франции, Испании, Швейцарии, Норвегии, Великобритании и США, гражданам которых визу не нужно оформлять в 155 стран мира. Соседями России на 38-й строчке рейтинга стали Молдова, Турция и Колумбия, для которых открыты 104 страны. Граждане Китая могут свободно въезжать в 58 стран (66-е место). Последними оказались Ирак (92-е место, 28 безвизовых стран), Пакистан (93-е место, 26 стран) и Афганистан (94-е место, 23 страны).
Крещение Господне - один из главныхправославных праздников. По религиозной традиции в ночь с 18 на 19 январяверующие совершают омовение. В Севастополебыли...
Обращаясь в медицинскуюорганизацию, каждый из нас становится пациентом. В этой связи действующеезаконодательство предоставляет нам права и налагает ряд...