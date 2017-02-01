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Севастополь и Крым

В городе может появиться новый троллейбусный маршрут N 15, который по краткому пути соединит б. Круглую и 5-й км, сообщает ГУП "Севэлектроавтотранс".



Предложения севастопольских экологов и гидробиологов по сохранению биоресурсов Азово-Черноморского бассейна поддержаны профильным комитетом Госдумы, заявила кандидат биологических наук, завлабораторией фиторесурсов Института морских биоисследований им. Ковалевского РАН Н. Мильчакова.



СевГУ стал 15-м членом ассоциации "Консорциум опорных вузов госкорпорации "Росатом".



ГИБДД Севастополя подвела итоги рейда "Нетрезвый водитель": среди 376 проверенных водителей выявлен один в состоянии опьянения.



Малый и средний бизнес в Крыму поддержат федеральными деньгами: на эти цели планируется потратить свыше 150 млн руб., сообщил министр экономразвития РК А. Мельников.



Правительство РФ назначило компанию "Стройгазмонтаж", строящую мост в Крым, подрядчиком строительства железнодорожных подходов к нему со стороны полуострова за 16,95 млрд руб.



Сильные морозы не помешали графику строительства двух транспортных артерий, которые свяжут Крым с материковой Россией, - Керченского моста и нового терминала аэропорта "Симферополь".



"КрымТЭЦ" завершила процедуру увеличения электрической мощности Симферопольской ТЭЦ с 68 до 86 мегаватт.



В Крыму к концу 2018 г. предполагается завершить строительство семи мусороперерабатывающих комплексов и пяти межмуниципальных полигонов для захоронения неутилизированной части ТКО, а после ввода их в эксплуатацию все ныне существующие свалки будут закрыты, заявил министр ЖКХ РК С. Карпов.



В Крыму тарифы на жилищно-коммунальные услуги остаются экономически необоснованными и компенсируются из федерального бюджета, сообщила председатель Госкомитета по ценам и тарифам РК Н. Зотович, уточнив, что на тепло- и водоснабжение сумма компенсации составляет 1,322 млрд руб., а на электроэнергию - 6,8 млрд руб.

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