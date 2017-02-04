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Севастополь и Крым

Все гидротехнические сооружения Севастополя (дамбы, шлюзы и др.) в ближайшее время будут поставлены на баланс муниципальных образований.



Замгубернатора В. Базаров поручил "Севприроднадзору" организовать контроль сброса твердых и жидких отходов с кораблей в море, а также предложил выявлять нелегальную добычу песка и щебня с помощью дронов.



Госэкоинспекция в 2016 г. за нарушения требований природоохранного законодательства в Севастополе составила 161 протокол, из которых 36 направлено в суд для привлечения виновных к административной ответственности, сообщил замначальника ведомства В. Писляк; общая сумма штрафов за год - 5,8 млн руб.



Президент РФ В. Путин подписал указ, согласно которому на должность прокурора РК назначен О. Камшилов, уроженец Омской области, ранее занимавший должность 1-го зампрокурора Москвы.



В рамках 3-го Ялтинского международного экономического форума, который пройдет с 20 по 22 апреля 2017 г., инвесторам будет предложено около 12 новых площадок в аграрном секторе Крыма, сообщил министр экономразвития РК А. Мельников.



Министр топлива и энергетики РК С. Бородулина заявила, что полуострову до окончания зимы может не хватить запасов газа, потребление которого за последнее время выросло на 30%. Первыми жертвами стали жители Гаспры и Кореиза, где с 29 по 31 января в 10-градусный мороз из-за резкого снижения давления газа были остановлены котельные.



Глава Крыма С. Аксенов поручил главе Госкомрегистра РК проверить законность сделок по продаже земли в Ялте и Алуште, где, по его данным, процветает спекуляция с высоким уровнем незаконных доходов, в десятки раз превышающим бюджет города.



В Феодосии под снос попадает 81 объект, построенный в украинский период в 100-метровой прибрежной зоне с нарушением закона, заявил глава горадминистрации С. Крысин.



В Симферополе закончилось переоборудование машин службы принудительной эвакуации, и теперь они могут забирать абсолютно все авто, в т.ч. на низкопрофильной резине, сообщил руководитель "ГорТрансСервиса" С. Грецкий.



Канадский фрегат St. John's зашел в Черное море для участия в учениях НАТО Sea Shield ("Морской щит"), которые проходят с 31 января по 20 февраля.

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