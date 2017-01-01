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Севастополь и Крым

В Севастополе в новогоднюю ночь будут работать четыре троллейбусных маршрута - N 7, 9, 10 и 12. Из расписания движения следует, что троллейбусы будут ходить до 7.15 утра, интервал движения электротранспорта составит до сорока минут. Утром 1 января на маршруты выйдет 61 троллейбус.



Севастопольские власти решили отложить проект развития за счет инвесторов гражданского сектора аэропорта "Бельбек" как самостоятельной севастопольской структуры. Об этом врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил после закрытого совещания с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым, сообщают "Примечания". 1,7 млрд рублей из ФЦП на "Бельбек" уйдут в столицу Крыма. Эта сумма станет взносом Севастополя в уставный капитал международного аэропорта "Симферополь".



В Севастополе на пляже "Омега" обнаружены трупы 9 лебедей. Местные жители связывают инцидент с некорректной кормежкой птиц. Специалисты отмечают, что неправильная диета действительно может привести к гибели птиц, однако не к такой многочисленной. "Скорее всего, лебеди погибли из-за вирусного заболевания. Если бы причиной служил только хлеб, то каждую зиму у нас была бы высокая смертность", - рассказал агентству "Новый день" старший научный сотрудник Института морских биологических исследований Виталий Гирагосов. Специалисты рекомендуют приносить птицам слегка отваренную крупу, порезанные фрукты и овощи, рыбу.



Генпрокурор РФ Юрий Чайка предложил назначить прокурором Крыма (вместо ушедшей в Госдуму Натальи Поклонской) Олега Камшилова, который сейчас занимает должность зампрокурора Москвы. Сообщается, что Чайка уже внес кандидатуру Камшилова в парламент Крыма. Решение будет принято после выступления Камшилова в парламенте Крыма.

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