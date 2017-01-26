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Севастополь и Крым

На прошедших 23 января в администрации Балаклавского округа общественных слушаниях севастопольцы единодушно поддержали создание госзаказника "Ласпи". Новая, особо охраняемая природная территория - в случае её официального появления - займёт почти 1000 га. Научное обоснование для признания такого статуса урочища Ласпи подготовили специалисты лаборатории фиторесурсов Института морских биологических исследований.



Аварийно опасный перекрёсток Столетовского проспекта и Феолентовского шоссе включён в план капремонта на 2017 г., там планируют установить светофор.



Возможность переезда в другие регионы РФ рассматривает 21% молодых севастопольцев, заявил замначальника управления по делам молодежи и спорта С. Резниченко, комментируя результаты социологического исследования на тему "Социальный портрет молодежи города Севастополя".



Крым довел качество мобильной связи до современных стандартов 3G и 4G, сообщил вице-премьер РК Д. Полонский, но необходимо повышать качество связи в проблемных местах: на ЮБК и участке Ялта - Севастополь.



Цены за услуги по принудительной эвакуации транспортных средств на полуострове в ближайшее время изменятся, заявил министр транспорта РК А. Волков.



Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск горадминистрации Ялты о возврате в муниципальную собственность земельного участка площадью 2,8 га, имеющего отношение к украинскому олигарху И. Коломойскому.



В Крыму будет усилен контроль за классификацией средств размещения: отели будут наказывать за лишние "звезды", заявил министр курортов и турима РК С. Стрельбицкий. Сегодня на полуострове классифицирована 71 гостиница.



Канатная дорога "Мисхор - Ай-Петри" закрыта на ежегодную профилактику приблизительно до апреля - специалисты проверяют оборудование и готовят его к курортному сезону.

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