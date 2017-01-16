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СЕВГУ


суббота
14
января
2017 года
Тема № 1

У нас на районе

С сегодняшнего дня во всех районах Севастополя возобновляют работу продуктовые ярмарки выходного дня.
По поручению главы города Дмитрия Овсянникова в Севастополе активизирована работа по организации ярмарочной торговли. С 14 января во всех районах города открываются специализированные ярмарки выходного дня. Соответствующее распоряжение было одобрено на заседании городского правительства в четверг."Планируется организовать торговлю на девяти площадках, рассчитанных на 285 ярмарочных мест. Товары будут специализированными - это сельскохозяйственные продукты питания...

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Любимый берег
Статьи этого номера
Конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
Управлением Федеральной службы судебных приставов РФ по Севастополюобъявлен конкурс на замещение вакантных должностей государственнойгражданской службы Российской Федерации в отделы аппарата управленияФедеральной службы судебных приставов РФ по Севастополю иструктурные подразделения...

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Только цифры
Браки и разводы в Севастополе
За январь-ноябрь 2016 года в Севастополе было зарегистрировано 3766браков...

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Люди твои, Севастополь!
Живи достойно
В редакционной почте нередко встречаются удивительные,необыкновенные по своему наполнению невыдуманные историичеловеческих судеб, с сюжетом которых не может сравниться ни одинприключенческий фильм...

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Прокуророво око
Права ребенка защищены
Согласившись с позицией прокуратуры Гагаринского района, суд возложилна департаменты труда и социальной защиты населения и образованиягорода обязанность освободить родителей ребенка, пострадавшего отпоследствий аварии на ЧАЭС, от внесения платы за содержание ребенка вдетском саду...

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Криминал
Задержан подозреваемый в краже
В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратилась 36-летняяжительница города...

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Хорошая новость
И знания, и актуальный опыт
СевГУ получил право проектировать суда и плавучие объекты длиной до25 метров. Соответствующее свидетельство было выдано университетуРоссийским речным регистром...

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Страхование
Российские "Зелёные карты" дешевеют
Тарифы на российские "Зелёные карты", действующие в период с 15 января2017 г. по 14 февраля 2017 г., в рублевом эквиваленте снижены на 6% посравнению с прошлым месяцем и на 12% - по сравнению с летним периодом...

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На злобу дня
Какую журналистику хотят видеть в заксобрании Севастополя
Об этом на приеме в честь Дня российской печати рассказала 13 января с.г.председатель заксобрания города Е. Алтабаева...

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Будни спасателей
Водолазы МЧС России Севастополя обследуют морское дно в местах, где будут проводиться крещенские купания
Крещение Господне - один из главных православных праздников. Порелигиозной традиции в ночь с 18 на 19 января верующим принятосовершать омовения...

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На заметку!
Работодателям! Сроки сдачи ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М изменились!
Согласно законодательству*, с 2017 года отчет СЗВ-М необходимо сдавать непозднее 15-го числа каждого месяца, следующего за отчетным...

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Звереем?!
На ребенка... с молотком
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерациипо городу Севастополю завершено расследование уголовного дела вотношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийствомалолетней (ч. 3 ст...

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В гармонии с природой
Фрукт мудрого человека
Именно так называли в древности любимый нами и сегодня привычныйсовременный банан...

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Узнаем родной край
Балаклава: знакомая и незнакомая
(Продолжение. Начало в номерах за 19, 26 ноября, 3, 10, 17 и 24 декабря 2016 г.).Бывший внутренний дворик гостиницы "Россия" серьезно преобразился...

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Летописцы эпохи
Окончательный диагноз: горькая правда
.....

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Типография «Слава Севастополя»

Одной строкой
Севастополь и Крым
СевГУ получил право от Российского речного регистра проектировать суда и плавучие объекты длиной до 25 м.

Ёлочные огни, световые консоли и новогоднюю иллюминацию в Севастополе отключат после праздника Крещения - 20 января; ответственного за их хранение назначит горправительство.

Выставка работ севастопольского художника В. Руденко "Рисунки на полях" открыта в холле драмтеатра им. А.В. Луначарского.

В 2017 г. специалисты "Роскомнадзора" планируют оценить качество услуг мобильной связи в 110 городах 83 регионов страны; в Севастополе под это попадут три мобильных оператора, которые сейчас предоставляют свои услуги жителям города.

Крым по итогам 2016 года демонстрирует рост во всех отраслях экономики и соцсферы, заявил глава РК С. Аксенов.

В Крыму рассмотрено более 800 инвестиционных проектов и обращений потенциальных инвесторов, сообщает Министерство имущественных и земельных отношений РК, уже заключено 130 соглашений о реализации инвестсоглашений на 113,45 млрд руб.

С нового года поставить объекты недвижимого имущества на кадастровый учет могут только собственники или их уполномоченные представители, сообщил председатель "Госкомрегистра" РК А. Спиридонов.

Введение курортного сбора потребует правильной идентификации туристов и вывода курортных объектов из "тени", заявил глава РК С. Аксенов.

Призывники из Крыма с этого года будут проходить военную службу по всей стране, а не только на территории полуострова, как это было ранее, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ В. Тонкошнуров.

С 15 января в Ялтинском регионе в полную силу заработали эвакуаторы, сообщает горадминистрация: они будут вывозить все машины, припаркованные в неположенных местах (за день один способен "эвакуировать" до 10 авто).
По материалам: news.mail.ru, iskra-sev.ru.
Коротко
Страна и мир
Пока пенсия - в 60 и 55
Решения о повышении пенсионного возраста в России в 2017 году не будет, заявил министр труда и соцзащиты М. Топилин. Он подтвердил, что Минтруда участвует в обсуждении экономической стратегии Центра стратегических разработок, которая готовится под руководством экс-главы Минфина А. Кудрина и предусматривает повышение пенсионного возраста. Топилин не стал раскрывать детали, но отметил, что дискуссия о повышении пенсионного возраста в России идет давно и постоянно. Ранее о том, что 2017 г. в России не будет принято решение о повышении пенсионного возраста, заявляла спикер Совфеда В. Матвиенко. А представители КПРФ внесли в Госдуму предложение о моратории на повышение пенсионного возраста до января 2025 г. Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины - в 55.
Дефицит бюджета РФ
Дефицит федерального бюджета России в 2016 г. составил 3,56% ВВП, сообщил глава Минфина РФ А. Силуанов. Закон о бюджете на 2016 год предусматривал дефицит на уровне 3,7% ВВП (3,034 триллиона рублей). Изначально ставилась цель обеспечить дефицит бюджета РФ по итогам текущего года на уровне 3% ВВП.
Севастополь на монетах
ЦБ РФ запланировал к выпуску в 2017 году ряд памятных монет, на которых будут изображены известные личности, города и архитектурные памятники Крыма. По плану выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2017 году в серии "Выдающиеся личности России" будет выпущена монета из драгметалла "Художник И.К. Айвазовский" - к 200-летию со дня его рождения (серебро 925-й пробы, тираж - до 3000 шт., номинал - 2 руб.). В серии "Памятники архитектуры России" будет выпущена монета из драгметалла "Монастырь Сурб-Хач" (серебро 925-й пробы, до 5000 шт., номинал - 3 руб.). Тиражом до тысячи штук и также из драгметалла (серебро 925-й пробы, номинал - 25 руб.) появится памятная монета "Херсонес Таврический". Помимо этого будут выпущены монеты и из недрагоценных металлов - сталь с никелевым гальваническим покрытием (до 5000 штук). На всем знакомых двухрублёвках будут изображены города-герои - Керчь и Севастополь.
Курортный сбор
Курортный сбор в России будет введен с 2018 года, если Госдума примет соответствующий закон, заявил министр по делам Северного Кавказа Л. Кузнецов. "Мы создаем право регионам, а уже регионы будут решать, взимать или нет", - подчеркнул он. Сейчас законопроект о введении курортного сбора внесен в правительство, и, согласно поручению президента, он должен быть внесен в Госдуму до 1 марта 2017 г. Размер сбора может составить 100-150 руб. с человека.
Поток через переправу
Как сообщили в "Морской дирекции", за 2016 год услугами Керченской паромной переправы воспользовались 6248348 человек, что на 31,2% больше, чем в 2015 г., когда пассажиропоток насчитывал 4765890 чел. Это говорит о повышении привлекательности крымских курортов, а также о все большей интенсивности экономических связей республики с другими регионами страны. А объем перевозок легковых авто в прошлом году вырос на 22%, грузовиков - на 18%. По прогнозу дирекции, пассажиропоток на переправе в 2017 г. продолжит расти и может составить 6,4 млн человек.
Как повезут детей?
С июля 2017 года для перевозки группы детей должны использоваться автобусы не старше 10 лет, передают в пресс-центре МВД РФ. Это дает перевозчикам организованных групп детей дополнительное время для обновления парка автобусов, соответствующих установленным требованиям. Напомним: правила организованной перевозки группы детей, которые действуют в России на протяжении трех лет, предусматривают возможность особого порядка допуска детей и сопровождающих в автобус, а также устанавливают требование о наличии схемы маршрута перевозки. Кроме того, в правилах содержится требование о наличии в автобусе наборов пищевых продуктов в случае нахождения детей в пути более 3 часов, а также предусмотрен запрет на перевозку детей в возрасте до 7 лет более 4 часов.
Операция "Такси"
В Симферополе Минтранс РК вместе с МВД провел операцию "Такси", в ходе которой было проверено 30 "шашечных" машин. В 6 случаях выявлено отсутствие разрешений, составлены протоколы, изъяты фонари легкового такси, а сами нелегальные "бомбилы" заплатят по 5000 руб. Феодосийские правоохранители совместно с местным транспортным отделом также в рамках операции "Такси" из 92 проверенных машин выявили 20 перевозчиков, работавших с нарушениями действующих правил.
На новые автобусы!
В этом году машины на всех маршрутах Симферополя планируется полностью заменить в соответствии с требованиями российского законодательства. По словам 1-го замглавы администрации города С. Круцюка, в 2017 г. власти начнут проводить конкурсы среди перевозчиков и требовать от них выводить на маршруты новые, низкопольные автобусы.
Геодезия на службе
Военнослужащие центра геопространственной информации и навигации Южного военного округа завершили геодезические и топографические работы по обследованию и восстановлению пунктов госгеодезической сети полуострова, сообщает МО РФ. С этой целью в различных районах Крыма установлено около 10 наружных знаков типа "Сигнал" высотой около 30 м. Эта сеть облегчит привязку к местности не только в военных целях, но и для проектирования и подготовки к строительству гражданских объектов и инфраструктуры.
Лагеря для мигрантов?
ЕС намерен финансировать строительство лагерей для беженцев в Беларуси. В ближайшие годы на эти цели Минску будет выделено 7 млн евро. Об этом говорится в предназначенном для внутреннего пользования документе Еврокомиссии, который удалось изучить корреспонденту ежедневной немецкой газеты Tageszeitung К. Якобу. В описании проекта сообщается, что на территории Беларуси планируется построить центры размещения мигрантов (Migrants Accomodation Center) открытого и закрытого типа. Последнее означает, что "мигрантов будут содержать под замком до тех пор, пока они не будут депортированы из Беларуси или не покинут ее добровольно", говорится в статье, переведенной InoPressa. Прежде всего в новых учреждениях планируется размещать беженцев с Украины, из Сирии и "лиц, которые уезжают от экономического кризиса в России и ищут работу в странах ЕС". Лагеря для мигрантов будут "отвечать лучшим международным и стандартам ЕС".
По материалам: newsru.com, 24smi.org, rapsinews.ru.
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Неблагоприяные дни
16 января 2017 года
понедельник
с 7 по 15
22 января 2017 года
воскресенье
с 6 по 18
27 января 2017 года
пятница
с 8 по 16
людям, склонным к сердечным заболеваниям, противопоказаны выезд за город, шумные застолья, различные стрессы
29 января 2017 года
воскресенье
с 10 по 18
31 января 2017 года
вторник
с 10 по 20
перепады температуры и осадков, сильный ветер, возможны отклонения в здоровье людей, страдающих ишемической болезнью, ревматизмом, диабетом
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