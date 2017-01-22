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Севастополь и Крым

Законопроект о прямых выборах губернатора Севастополя включен в повестку сессии заксобрания 24 января.



Минобороны РФ передало горправительству проект филиала военно-патриотического парка "Патриот" у горы Гасфорта, сообщил замгубернатора Ю. Кривов.



Быстрое оказание первичной медпомощи, снижение показателей заболеваемости населения - главные задачи пилотного проекта "Бережливая поликлиника", который реализуется в поликлинике N 2 на ул. Ерошенко и в детской поликлинике N 2 на ул. Юмашева. Кроме того, изменится планировка регистратур учреждений: внутреннее пространство будет перестроено для большего комфорта посетителей.



За 2016 г. налоговые органы РК обеспечили поступление во все уровни бюджетной системы РФ почти 50 млрд руб. налогов, что в 1,2 раза превышает уровень поступлений в 2015 г.



Курортная отрасль Крыма дает от 15 до 25% налоговых поступлений в бюджет республики, сообщил глава управления ФНС по РК Р. Наздрачев.



К летнему курортному сезону пользователи пляжных территорий Феодосии должны будут привести их к единому стандарту, сообщили в горадминистрации.



Культурный центр Санкт-Петербурга в этом году откроется в Симферополе, сообщил глава администрации крымской столицы Г. Бахарев.



Крымские музеи подали заявление на обжалование решения Амстердамского суда по скифскому золоту.



В Крыму не будут отменять вторую смену в школах: ее ликвидация будет означать сокращение контингента в конкретных школах, где все ученики в одну смену не помещаются, заявила министр образования РК Н. Гончарова.



На Центральном рынке Симферополя принудительно сносят ларьки: только 18 января демонтированы 20 торговых павильонов, сообщили в горадминистрации.



В этом году в Крыму продолжится реализация проекта "Вежливый Крым", в рамках которого по телефону "горячей линии" можно узнать о турвозможностях полуострова, сообщил министр курортов и туризма РК С. Стрельбицкий.



Республика Крым как субъект РФ подготовила проект резолюции в ООН, требующий признать факты нарушений прав человека на полуострове в период нахождения Крыма в составе Украины.

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