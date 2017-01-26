На прошедших 23 января в администрации Балаклавского округа общественных слушаниях севастопольцы единодушно поддержали создание госзаказника "Ласпи". Новая, особо охраняемая природная территория - в случае её официального появления - займёт почти 1000 га. Научное обоснование для признания такого статуса урочища Ласпи подготовили специалисты лаборатории фиторесурсов Института морских биологических исследований.
Аварийно опасный перекрёсток Столетовского проспекта и Феолентовского шоссе включён в план капремонта на 2017 г., там планируют установить светофор.
Возможность переезда в другие регионы РФ рассматривает 21% молодых севастопольцев, заявил замначальника управления по делам молодежи и спорта С. Резниченко, комментируя результаты социологического исследования на тему "Социальный портрет молодежи города Севастополя".
Крым довел качество мобильной связи до современных стандартов 3G и 4G, сообщил вице-премьер РК Д. Полонский, но необходимо повышать качество связи в проблемных местах: на ЮБК и участке Ялта - Севастополь.
Цены за услуги по принудительной эвакуации транспортных средств на полуострове в ближайшее время изменятся, заявил министр транспорта РК А. Волков.
Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск горадминистрации Ялты о возврате в муниципальную собственность земельного участка площадью 2,8 га, имеющего отношение к украинскому олигарху И. Коломойскому.
В Крыму будет усилен контроль за классификацией средств размещения: отели будут наказывать за лишние "звезды", заявил министр курортов и турима РК С. Стрельбицкий. Сегодня на полуострове классифицирована 71 гостиница.
Канатная дорога "Мисхор - Ай-Петри" закрыта на ежегодную профилактику приблизительно до апреля - специалисты проверяют оборудование и готовят его к курортному сезону.
Рейтинг доверия Деятельность В. Путина на посту президента РФ одобряют 85% россиян (в декабре - 84%), передает "Интерфакс" со ссылкой на данные "Левада-Центра". Деятельность Д. Медведева на посту премьер-министра России, как и месяц назад, вызывает симпатии у 53% респондентов. 51% россиян сказали, что довольны Кабмином РФ, а 48% - нет. Работу Госдумы одобряют 45%, не одобряют - 54%. Деятельностью своих губернаторов (в Москве - мэра) удовлетворены 55% респондентов, 44% - нет. Социологи также просили респондентов назвать 5-6 политиков, общественных деятелей, которым они более всего доверяют. ТоР-3 рейтинга остался неизменным с прошлого года: на 1-м месте - В. Путин (56%), на 2-м - глава МО С. Шойгу (24%), на 3-м - министр иностранных дел С. Лавров (21%). Далее следуют: лидер ЛДПР В. Жириновский (14%), Д. Медведев (11%), лидер КПРФ Г. Зюганов (9%), пресс-секретарь президента РФ Д. Песков (4%), официальный представитель МИД РФ М. Захарова, глава Чечни Р. Кадыров, Патриарх Кирилл, мэр Москвы С. Собянин и лидер "Справедливой России" С. Миронов (по 3%). По мнению 54% россиян, дела в стране в целом идут в правильном направлении (год назад - 45%). Опрос проведен 20-23 января в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
"Безопасные дороги" Правительство выделило 34 регионам более 30 млрд руб. на финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Постановлением утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов на указанные цели. В их числе, в частности, значится приведение в нормативное состояние дорожной сети городской агломерации в 2018 г. - не менее 50% протяженности такой дорожной сети, а в 2025 году - 85%.
Недоговороспособны В подавляющем большинстве европейских правительств видят нежелание Киева выполнять минские договоренности, заявил глава МИД С. Лавров, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в ходе "правительственного часа". "Последний пример: буквально на днях президент Петр Порошенко заявил, что ни единого шага по выполнению политических аспектов минских договоренностей не сделает, пока не будут обеспечены полностью его требования в сфере безопасности, в т.ч. взятие под полный контроль всех участков российско-украинской границы", - рассказал Лавров. "Это публично говорит президент, который подписал минские договоренности, в которых черным по белому сказано: контроль над границей будет полностью восстановлен, когда все политические обязательства Киева будут выполнены, включая проведение амнистии, выборов при обеспечении особого статуса юго-востока и закрепления этого статуса в Конституции на постоянной основе. Президент просто прямо в лоб противоречит тому, под чем он подписался вместе с президентом России, с президентом Франции и канцлером Германии", - подчеркнул министр. Лавров также привел в пример недоговороспособности Украины поведение министра внутренних дел Авакова, который посещал штаб-квартиру нацгвардии Украины. "Там он заявил о готовности к силовому возвращению юго-востока и Крыма. Вот такие деятели руководят этой страной и процессом по выполнению минских договоренностей, вернее, торможением исполнения договоренностей", - сказал глава МИД.
Lada вошла в тор-20 в ЕС Марка Lada вошла в тоР-20 самых продаваемых автомобилей европейского рынка по итогам 2016 года, сообщает Focus2move. По данным исследования, в котором учитываются продажи в странах Европы, включая Россию, Lada продала 274800 авто, что позволило ей оказаться на 19-м месте рейтинга и обойти такие марки, как Mazda, Honda, Mitsubishi, Porsche, Lexus, и др. Лидерами европейского рынка в 2016 г. стали Volkswagen (2,2 млн шт.), Renault (1,6 млн шт.), Ford (1,4 млн шт.), Opel (1,1 млн шт.) и Peugeot (1 млн шт.).
Находка Bloomberg Американское информагентство "Блумберг" обнаружило в России нового долларового миллиардера - владельца компании "Норебо Холдинг", которая занимается рыболовным промыслом на Севере России. По оценкам Bloomberg Billionaires Index, состояние Виталия Орлова оценивается в миллиард долларов. Несмотря на это, его имя не значится в списках богатейших бизнесменов, в т.ч. в рейтинге журнала Forbes. Агентство отмечает, что бизнесу миллиардера помог запрет на импорт иностранной продукции в Россию, который власти страны ввели в ответ на антироссийские санкции Запада.
Нефтепрогноз ВБ Всемирный банк подтвердил свой прогноз: $55 за баррель нефти Brent в 2017 г. По сравнению с 2016 годом среднегодовые цены на нефть должны повыситься на 29%.
Контакт США с Асадом Член палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи, демократ Т. Габбард, которой прочили одну из ключевых должностей в администрации президента Д. Трампа, в интервью CNN рассказала о своей встрече в Сирии с президентом страны Б. Асадом. Габбард, которая 2 года проходила военную службу в Ираке, сообщила, что находилась в Сирии 4 дня. "Что бы вы ни думали об Асаде, факт в том, что он - президент Сирии. Чтобы появился шанс на заключение какой-либо мирной договоренности, нужно вести диалог с ним", - заявила Габбард. Она рассказала, что во время поездки в Сирию неоднократно беседовала с местными жителями, и те спрашивали, почему США и их союзники предоставляют поддержку и оружие террористическим группировкам. Законодатель подвергла Вашингтон критике за помощь экстремистам в Сирии и подчеркнула, что все люди, с которыми она говорила в этой арабской стране, заверили, что такого понятия, как "умеренная оппозиция", не существует. "Сирийцы понимают, что если президента Асада свергнут, то "Аль-Каида" (запрещена в РФ. - Прим. NEWSru.com) или подобная ей группировка, убивавшая христиан и других людей, отказавшихся ее поддержать, получит контроль над всей Сирией", - добавила она. По словам Габбард, которые приводит Business Insider, ее поездка в Сирию показала, что борьба, которую ведут США за свержение режима Асада, - контрпродуктивна и не соответствует интересам Америки. "И, конечно, она не в интересах сирийского народа", - добавила она.
Хамелеон? Экс-госсекретарь США М. Олбрайт готова стать мусульманкой в ответ на политику Трампа. При этом она отметила, что выросла католичкой, затем стала прихожанкой епископальной церкви, а потом узнала, что ее семья была еврейской.